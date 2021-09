Gene Simmons da positivo a Covid-19 y la gira de Kiss se tambalea

La famosa banda Kiss dio a conocer que su esperada gira “End of the road” ha quedado pospuesta luego de que uno de sus integrantes, el baterista Gene Simmons, diera positivo a Covid-19. ¿Cómo se encuentra de salud? Aquí te lo contamos.

A través de sus redes sociales oficiales, la agrupación dio a conocer la triste noticia que rápidamente se difundió: “Kiss pospondrá sus próximas cuatro fechas del tour. Mientras Paul Stanley recientemente tuiteó que se ha recuperado de covid, Gene Simmons ha dado positivo“, se lee en el comunicado.

Sin embargo aseguraron que hasta el momento, el baterista no presenta ningún síntoma grave, pero se tomarán las medidas necesarias para evitar más contagios.

“Simmons ha presentado algunos síntomas leves. La banda y todo el equipo permanecerán en casa y se aislarán por los próximos 10 días. Los médicos indicaron que el tour podría continuar a partir del 9 de septiembre en California“, agregaron.

Para acompañar su comunicado, Kiss destacó que los boletos serán válidos para las nuevas fechas y que se pondrán en contacto con las boleteras para que estén al tanto sobre esta dinámica.

La noticia surge a solo unos días de que el vocalista de la banda, Paul Stanley se sincerara sobre su experiencia con el virus. De acuerdo a un breve mensaje en Twitter, el cantante no presentó síntomas graves y ya se encuentra recuperándose de la enfermedad que ha matado a poco más de 4 millones de personas en el mundo.

My COVID symptoms were MILD compared to many others and let me tell you… It kicked my ass. It's over now. pic.twitter.com/8HDMjKZT37

— Paul Stanley (@PaulStanleyLive) August 31, 2021