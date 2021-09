La mentira piadosa que más dice cada signo del Zodiaco

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A veces ser totalmente honestos no es políticamente correcto porque podría meternos en dificultades, más cuando hay sentimientos en medio. Todos recurrimos a las mentiras piadosas para evitar herir a alguien que queremos. Si está bien o mal es una discusión polémica pues cada persona tiene una opinión al respecto.

Sin embargo, lo que sí es posible descubrir gracias a la astrología es qué mentira piadosa dicen más los signos zodiacales. Basados en un artículo de Ask Astrology, te decimos cuál es la que dicen a menudo los signos, aunque sea difícil de aceptar.

La mentira que más dice un Aries es “yo no lo dice”. Al ser un signo impulsivo se mete en muchos problemas de manera involuntaria. Admitir que hizo algo que no tuvo buenos resultados le da vergüenza y lo asusta.

Todo Tauro miente cuando dice “no tenía idea que te molestara”. Es un signo terco que no renuncia a rutinas, hábitos o comportamientos. Mientras lo hagan sentir cómodo los repetirá una y otra vez, a pesar de que moleste a alguien más.

No hay una frase específica para describir la mentira piadosa de Géminis, sin embargo, negará lo que sea necesario y tratará de encontrar quien tenga la culpa.

La mentira piadosa de Cáncer es “no tenía idea que estabas ahí”. Es un signo emocional, por lo que es experto en los encuentros “casuales” o “involuntarios” cuando extraña a otra persona o desea decirle algo frente a frente. Si te los encuentras “de casualidad” en un lugar lo más probable es que ellos lo hayan planeado.

Es un signo que no acostumbra mentir, pero lo hace cuando se siente acorralado en el amor. Así, la frase piadosa que más dice es “te amo”. Si una persona le presta la atención que desea, lo consciente y procura como él lo espera, pero no siente lo mismo, lo adula diciéndole esa frase, aunque no lo sienta.

La mentira piadosa que más dice Virgo es “no me importa”. Es un signo analítico y meticuloso, por eso cuando alguien lo critica dice que le tiene sin cuidado, aunque por dentro sabe que le afecta.

No le gusta tener conflictos con alguien y su mentira piadosa va con ese propósito. La más común es “no lo sabía”, así se evitan muchas discusiones.

Cuidado cuando un Escorpio te diga “te ves bien” y su cara diga otra cosa. No quiere ser el culpable de herir tus sentimientos, por lo que no es recomendable pedirle una opinión sincera si deseas saber cómo luces.

La mentira piadosa más recurrente en Sagitario es “no me gusta”. Se aplica a personas, cosas y alimentos. Y es que la idea del compromiso lo asusta tanto que para evitar sentirse anclado a algo niega gustarle.

Es un signo bastante inteligente y sabio, por lo que su mentira piadosa habitual es “no lo sé”. Lo hace para no revelar sus secretos o no interrumpir el crecimiento de alguien.

Le gusta ir a su ritmo y no le gusta seguir los consejos ni las órdenes de nadie. Por eso, cuando se le ordena hacer algo dice “sí lo hice”, pero coloca cualquier pretexto para justificar que no hubo un resultado. Por ejemplo, si le dices que le llame por teléfono a alguien, no lo hará y después te dirá que sí lo hizo, pero la línea estaba ocupada.

Un Piscis siempre es amable y sabe escuchar, pero a veces suele soñar despierto mientras conversas con él. Cuando le preguntas “¿recuerdas lo que te platiqué?” te responderá una mentira piadosa “sí, pero lo olvidé”.

