Luciéndose en body negro, Mariana Seoane deja al descubierto gran parte de su cuerpo

Mariana Seoane ha subido la temperatura al máximo, pues en su cuenta de Instagram publicó fotografías que la muestran durante una reciente sesión, a cargo de Enrique Covarrubias. La actriz mexicana posó muy sexy en un minúsculo body negro, con el que dejó al descubierto gran parte de su cuerpo.

A sus 45 años la también cantante tiene un cuerpo espectacular, y en otra atrevida imagen aparece recargada sobre una mesa, luciendo su retaguardia. Ella complementó todo con el mensaje “Bienvenido septiembre!! Un mes de muchos cambios positivos en mi vida y de mucho movimiento!! Agradecida por tener vida, salud, mucho amor, trabajo y muchas ilusiones!!! 🙏🏽❤️🙌🏽 Les deseo un gran mes con mucha paz y salud para ustedes y los suyos!!”

Hace algunos días Mariana dio a conocer una secuela que le dejó el COVID-19, que le ha provocado problemas en su vida diaria: “Me hice varios estudios. Del oído izquierdo me escucho como en amplificador. Se llama egofonía, porque sólo me escucho yo. No es tinitus; si estoy en silencio no pasa nada. Gracias a Dios no perdí audición. No hay nada que hacer, no hay una operación, no hay nada. No sé cuando se me va a quitar, espero que así como llegó, en un momento se me quite”.

