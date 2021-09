Tachan de “privilegiado” al youtuber Luisito Comunica por polémico comentario

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El famoso youtuber Luisito Comunica se encuentra en el ojo del huracán luego de realizar una serie de comentarios que los internautas calificaron como “desatinados” sobre la situación laboral en su país de origen, México. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

La polémica comenzó luego de que el influencer se pronunciara sobre una serie de carteles que se encontraban distribuidos en el Parque México, todos ellos se encargaban de publicitar distintos trabajos que estaban en busca de colaboradores.

“Hay que echarle ganas a las publicidades”, dijo al encontrarse con un letrero que le pareció creativo. Segundos más tarde, se topó con otro empleo que le pareció curioso, se trataba de clases de baile, específicamente salsa, en pleno parque.

Al respecto, Luisito Comunica dijo: “El que no trabaja es porque no quiere. No hay pretextos para no trabajar”. Sin embargo, habría sido su siguiente comentario el que causó la molestia de usuarios de distintas plataformas digitales: “Quien no trabaja, en efecto, es porque no quiere, porque no le echa ganas”.

Los comentarios del también empresario obtuvieron mayor visibilidad cuando fue retomada por una popular cuenta de Twitter llamada “Cosas de Whitexicans”, en donde abordan con ironía las frases o actos de las personas blancas que no reconocen sus privilegios en la sociedad de dicho país.

“Son pobres porque quieren”, se escribió para acompañar una captura del momento en el que Luisito Comunica expresa su sentir sobre el ámbito laboral en México.

Son pobres por que quieren. pic.twitter.com/AiPKfEM2b4 — Cosas de Whitexicans (@LosWhitexicans) August 30, 2021

“Me da risa que este tipo de frases siempre la dicen privilegiados o millonarios”, “Mi padre no lleva buscando trabajo por un año entero para que me vengan a decir estas mamadas”, “La tasa de desempleo después del descubrimiento del Dr. Luis Comunica se redujo a 0%”, son algunas de las respuestas que obtuvo el influencer con 37 millones de seguidores.

A pesar del revuelo que causaron sus comentarios en redes sociales, Luisito Comunica aún no se ha pronunciado al respecto.

Te puede interesar: