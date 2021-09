Video: el FC Barcelona anunció al nuevo propietario de la camiseta 10 de Lionel Messi

Tras la partida de Lionel Messi del FC Barcelona, dentro del club se dejó una gran vacante. El dorsal del argentino quedó a la deriva en busca de un nuevo futbolista que desee tomar de herencia aquel histórico número. Sergio “Kun” Agüero fue uno de los candidatos, pero el ex Manchester City no quiso asumir tal responsabilidad. Finalmente, una joven estrella del conjunto catalán será el privilegiado de portar aquel prestigioso dorsal: Ansu Fati.

La joven promesa española utilizará este número a su espalda. Además de Agüero, jugadores como Philippe Coutinho y Frenkie de Jong también surgían como los máximos aspirantes a ocupar ese hueco. Pero finalmente fue el propio club quien terminó anunciando que Ansu Fati se quedaría con este nuevo número.

El delantero de 18 años de edad está en los últimos instantes de su recuperación. El habilidoso atacante sufrió una grave lesión en el menisco interno de su rodilla izquierda. Este problema le ocasionó que pasara por el quirófano hasta en tres oportunidades, además de perderse gran parte de las competiciones y alejarse de las canchas por más de diez meses.

Sin embargo, el conjunto catalán espera que su joya vuelva con los mismos destellos de calidad que mostró durante sus primeras participaciones en el FC Barcelona. Ansu fati ha jugado 43 partidos en los que ha conseguido anotar 13 goles y repartido 5 asistencias. Sin duda alguna, un rendimiento que emocionó a los aficionados culés y de la selección española.

Atrás quedó el dorsal 22 de Ansu Fati. El joven jugador deberá usar el mítico número 10 que. Además de Lionel Messi, lo han usado grandes estrellas del futbol mundial, en la institución blaugrana. Entre los jugadores más destacados están: Rivaldo, Romario, Ronaldinho, Hristo Stoichkov, Michael Laudrup y Diego Armando Maradona.

Ronaldinho handed no 10 over to Messi

Messi has handed no 10 over to Fati now

Ansu Fati is the future..anticipate 💪🔥 pic.twitter.com/18ohNfq6Ey

