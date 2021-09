Un avión pequeño se estrelló frente a un edificio en Connecticut

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Cuatro personas murieron el jueves cuando un avión comercial se estrelló contra un edificio cerca de un aeropuerto en Connecticut, poco después del despegue, dijeron las autoridades.

Los equipos de emergencia estaban trabajando para evacuar el área inmediata del accidente de avión alrededor del edificio Trumpf Inc. en Hyde Road, en Farmington, a unas 10 millas al oeste de Hartford, dijo la policía de Farmington en un tuit.

El edificio está ubicado cerca del aeropuerto Robertson en Plainville, de donde la policía dijo que había despegado el avión, según Fox News.

We are responding to a plane crash into a building at 111 Hyde Rd. Media can stage at the intersection of New Britain Ave and Hyde Rd for now. Any updates will be on our Twitter page. Please avoid the area so emergency crews can evacuate the immediate area. — Farmington CT Police (@FarmingtonCTPD) September 2, 2021

La policía de Farmington dijo que dos pilotos y dos pasajeros estaban en el avión cuando se estrelló.

FARMINGTON PLANE CRASH: Farmington police said witnesses reported the plane had trouble shortly after takeoff. The plane then hit the ground and slid into the building. >> https://t.co/iyKK3f4R1O pic.twitter.com/cS6rRNqQ23 — WTNH News 8 (@WTNH) September 2, 2021

El teniente Tim McKenzie, del Departamento de Policía de Farmington, dijo a los periodistas en el lugar que las autoridades recibieron llamadas sobre el accidente de avión justo antes de las 10 a.m. y que el primer oficial en llegar al lugar del accidente fue testigo de las llamas que envolvieron por completo el avión y una esquina del exterior del edificio.

Los bomberos trabajaron para apagar el fuego durante unos 30 minutos. No se conoció de inmediato la causa del accidente.

CFPA member Mark A. Redman posts is on the scene of the a plane crash into a commercial building, the Trumpf Corporation in Farmington, CT. #Farmington #planecrash #farmingtonplanecrash #Farmingtonct #BreakingNews pic.twitter.com/dt5jICFEKo — CT Fire Photo (@ctfirephoto) September 2, 2021

El avión, un Cessna Citation 560X, se dirigía al Aeropuerto Regional del condado de Dare en Manteo, Carolina del Norte, con cuatro personas a bordo, dijo la Administración Federal de Aviación (FAA).

McKenzie dijo que los testigos informaron que el avión pareció experimentar problemas poco después del despegue. Dijo que el avión chocó contra el suelo, antes de chocar contra el costado del edificio donde se detuvo.

On scene in #farmington #breaking where a plane has crashed into the Trumpf Manufacturing Building. Will update as news continues to unfold… @FOX61News pic.twitter.com/Aan6YbflXj — Jimmy Altman (@JimmyAltman) September 2, 2021

McKenzie dijo que ningún empleado que trabajaba dentro del edificio de Trumpf Inc. informó de lesiones inmediatamente después del accidente, y describió la fuga de los empleados como “milagrosa”.

“Han visto las fotos hasta ahora y, según los testigos, dijeron que fue bastante intenso”, dijo.

McKenzie dijo que todos los que estaban dentro del edificio Trumpf fueron contados y nadie resultó lesionado por el accidente aéreo.

La policía informó que una investigación sobre el accidente estaba en las primeras etapas.

