Edson Álvarez explotó contra la afición mexicana por los reproches en el último partido de El Tri

México dejó más dudas que certezas en su debut en las Eliminatorias de Concacaf. Pese a que logró la victoria 2-1 ante Jamaica, El Tri no convenció y sufrió más de la cuenta ante una selección que en teoría es inferior. En este sentido, las críticas llovieron sobre el juego en el Estadio Azteca y Edson Álvarez no guardó silencio al responder contundentemente.

You know what’s crazy? Mexico won and their media and fans are roasting them. It’s cultural.

Edson Alvarez’ Insta and I quote:

“You have to have a lot of balls and courage/nerve to play these games. If you think it’s easy it’s cause you’re sitting at home.” #FutbolAmericas pic.twitter.com/rGVkxvcX30

— herculez gomez (@herculezg) September 3, 2021