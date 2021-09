Presunta sobredosis de drogas dejó tres muertos en una fiesta en el condado de Los Ángeles

Una presunta sobredosis de drogas dejó a tres personas muertas y una más está gravemente en el hospital después de una fiesta la madrugada de este sábado en la localidad de Venice, en el condado de Los Ángeles.

Entre las personas que perdieron la vida está el comediante Fuquan Johnson, de acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Comedian Fuquan Johnson and two other people died after apparently overdosing on cocaine laced with fentanyl at a home in Venice, and comedian and model Kate Quigley was in critical condition. https://t.co/XdKDh4LCcw

