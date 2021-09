Sharis Cid rompe en llanto al recordar el asesinato de su pareja: “Fue algo muy fuerte para mí”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La actriz mexicana Sharis Cid reveló entre lágrimas algunos detalles de los momentos previos al asesinato de quien fuera su pareja sentimental, Isaías Gómez.

Fue durante el programa de Yordi Rosado, donde la actriz narró la tragedia que vivió en 2018 con su pareja, quien recibió varios impactos de bala poco antes de entrar al hotel en el que se estaba hospedando en San Miguel de Allende, Guanajuato.

“Me marca y me dice: ‘Amor, ya voy para allá, que me abran el portón’, es lo que me acuerdo. En eso le digo a mi hermano Sergio y a Brandon que le abran el portón y ahí sube mi hermano al minuto, no sé ni cuánto tiempo, y me dice: ‘Métanse, le pasó algo muy horrible a Isaías’. Pero en vez de meterme, me salí y me brinqué por la ventana del copiloto. En eso yo lo veo, para mí estaba vivo. No podía abrir la puerta donde él estaba, según yo, pero yo terminé con Isaías aquí (frente a ella)”.

Al ver el cuerpo del empresario entró al auto para intentar ayudarlo, e incluso, recuerda cuando le dio respiración de boca a boca, pero lamentablemente sus esfuerzos ya no tuvieron respuesta ya que al parecer murió en sus brazos.

“Es cuando empiezo a pedir ayuda, veo que no puedo, había una moto, no sé cómo Brandon mueve la moto, yo me doy la vuelta y es cuando me meto a tratar de revivir a Isaías de boca a boca y pues no, pero yo lo oía como respiraba y yo sé que oí su último aliento”

La famosa confiesa que ya logró superar la pérdida de quien pronto se convertiría en su esposo, sin embargo, considera que la trágica forma en que se fue no era la correcta: “Me pregunté muchas veces por qué hasta que entendí el para qué. El saber que se fue, que el último aliento se lo dio al amor de su vida, que me lo llevé yo, es increíble, fue algo muy fuerte para mí. Es lo más fuerte que he vivido en toda mi vida y no se lo deseo absolutamente a nadie en esta vida”.

Para finalizar con este doloroso episodio de su vida, Cid detalló que fueron cinco disparos los que le arrebataron la vida a su pareja, con quien mantenía una relación amorosa desde hacía cinco años, y a quien describió como un hombre íntegro, trabajador, buen papá.

“Quien haya sido no te queda más que decir que Dios lo bendiga“, puntualizó la actriz.

