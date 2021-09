Adelantan el estreno de “Venom: Let There Be Carnage”, la cinta protagonizada por Tom Hardy

No es nada nuevo que debido a la pandemia por coronavirus, varias de las más esperadas cintas de Hollywood retrasen sus lanzamientos para evitar “baja” taquilla. Sin embargo, hay otras producciones que deciden apostar el todo por el todo y no dejar pasar más tiempo; tal es el caso de “Venom: Let There Be Carnage”, que anunció el adelanto de su estreno en cines. ¡Sigue leyendo para enterarte!

Luego de mucho tiempo de espera y retrasos causados por la pandemia, Sony decidió dar la vuelta a la situación y adelantó su fecha de lanzamiento exclusivo para salas de cines.

Dicha noticia fue dada a conocer a través de redes sociales oficial de la película, señalando que la película llegaría dos semanas antes de lo previsto, el próximo viernes 1 de octubre.

“Reserva la fecha. Venom: Let There Be Carnage llega exclusivamente a cines el 1 de octubre“, se escribió en la cuenta de Twitter @VenomMovie para acompañar un nuevo póster de la historia.

Save the date. 🗓 #Venom: Let There Be #Carnage is exclusively in movie theaters on OCTOBER 1.

🍿 Experience it in 3D, premium large formats, and IMAX.

🎟 Tickets on sale Wednesday. pic.twitter.com/3h8sAzoKdA

— #Venom: Let There Be Carnage (@VenomMovie) September 6, 2021