Concejo de la ciudad de Los Ángeles solicitó reanudar programa de limpieza en campamentos de indigentes

El Concejo de la ciudad de Los Ángeles solicitó reanudar desde este martes el programa obligatorio de limpieza en campamentos para personas sin hogar, conocido como CARE +.

El programa estuvo detenido de forma temporal debido a la pandemia de COVID-19, excepto en los alrededores e los refugios “A Bridge Home”, después de recibir la aprobación el 29 de julio de 2020 en una votación de los integrantes del consejo.

El 30 de junio, el Concejo dio su aprobación para reanudar con la limpieza en dichos campamentos, que requiere que las personas sin hogar retiren sus carpas y pertenencias en tanto los trabajadores de saneamiento barren, lavan con agua a presión y retiran basura y materiales peligrosos.

Los grupos que se oponen a esta limpieza, como el grupo Ktown for All, aseguran que las pertenencias de las personas indigentes se destruyen a menudo durante estos procesos.

Despite a COVID surge and outbreaks at 90 homeless shelters, encampments, and other homeless settings, the City of LA is proceeding with its policy of displacement and banishment. The City started enforcing 41.18 last week and resumes CARE+ sweeps today. pic.twitter.com/MFRoFA7hvJ

— Ktown for All 💜❤ (@KtownforAll) September 7, 2021