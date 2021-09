Pareja de jóvenes hispanos se casó en San Francisco; al novio le quedan pocos días de vida por la leucemia

Una joven pareja hispana se casó este martes en San Francisco, una semana después de que el novio se enterara que le quedan pocos días de vida debido a la leucemia.

Sergio Soto contrajo matrimonio con su novia de la secundaria, Isabella Cristóbal, quien ha estado a su lado desde que lucha contra la enfermedad a la edad de 15 años.

Sergio e Isabella tienen 20 años.

“No importa lo que pase con mi tratamiento, o pase lo que pase. Sé que ella estará siempre ahí, me cuidará. Realmente me hace feliz”, expresó Soto a la cadena ABC.

Sergio Soto has been fighting leukemia since he was 15, most of the time with his high school sweetheart, Isabella, by his side.

"She's the love of my life and I really want to be with her forever," he said as the pair got married in San Francisco. https://t.co/VjLiN1C8bb pic.twitter.com/RW2m0pI3uL

