Roberto Romano dice sentirse incómodo con los besos en la boca de Alicia Machado en ‘La Casa de los Famosos’

Alicia Machado y Roberto Romano se han visto muy acarameladitos en “La Casa de los Famosos” de Telemundo. La pareja poco a poco se fue formando y este pasado fin de semana los dos dieron rienda suelta a lo que sentía el uno por el otro.

Durante una fiesta caribeña, Romano y Machado estuvieron muy cerquita y entre tragos y música se dieron un beso en la boca. Fue el primer beso explicito que la pareja tuvo dentro de la casa. Anteriormente habían tenido un acercamiento y hubo cariñitos pero nada como lo que se vio durante el fin de semana pasado.

Sin embargo, las cosas dentro “La Casa de los Famosos” cambian rápidamente y a días de lo que sucedió ya las cosas entre la pareja se están enfriando. Machado se ha metido a la cama con Romano durante las noches a estar juntos y hablar.

Esto ha incomodado a sus compañeros de habitación que incluyen a Gaby Spanic, Cristina Eustace, Gisella Aboumrad y Celia Lora. Durante la noche del lunes no pudieron dormir porque Machado y Romano estuvieron conversando.

A la par, Alicia y Celia tienen diferencias porque esta última dice que la ex Miss Universo se traicionó contándole chismes a Anahí Izali y que la hizo explotar. Roberto no ha querido distanciarse de Celia ya que la considera una buena amiga y ha estado entre la espada y la pared porque Alicia siente que al hablar con Celia es una traición.

Durante una conversación entre Roberto y Celia, él dijo sentirse atraído por Alicia.

“Sí, nos gustamos, y sí hay atracción pero de ahí a que sea mi vieja — no lo es“, le contó Roberto a Celia.

Sin embargo, Roberto aclara que Alicia no es su novia e inclusive se siente incómodo cuando lo besa en la boca.

“Date cuenta de mí cuando yo siempre le doy besos en el cachete, en la frente y todo. Cuando ella me da un beso en la boca me siento súper incómodo porque no quiero que piensen algo. Para que yo le diga a una mujer, ‘¿quieres ser mi novia?’ Es porque nos conocimos íntimamente, hubo conexión… yo cuando beso — la agarro y me como la boca de la persona que me gusta“, explicó.

