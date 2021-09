¿Quién se fue de ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo, Anahí Izali o Christian de la Campa?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un nuevo inicio de semana en “La Casa de los Famosos” significa que habrá otro eliminado. Christian de la Campa y Anahí Izali estuvieron nominados por sus compañeros y uno de ellos abandonaría la casa.

El segundo expulsado de la casa fue Anahí después de un fin de semana en donde explotó contra Celia Lora. Después de que Alicia Machado le recordara todo lo que Celia había dicho de ella, Anahí enfrentó a esta última para que ya dejara de estar hablando de ella.

Tras entrar al cuarto de eliminación, Anahí y Christian se dijeron unas palabras. Héctor Sandarti finalmente leyó el nombre de Anahí como la próxima eliminada con el 55% de los votos.

Al entrar al foro de “La Casa de los Famosos”, Sandarti y Jimena Gállego recibieron a Anahí y le mostraron algunos de los momentos más sobresalientes en la casa. Anahí dijo que la experiencia de vivir en la casa fue algo que la ayudó crecer.

“Tenía una manera de ser repetitiva en mis errores y ahora me dolió mucho. A veces las mejores lecciones son las que aprendes del dolor“, dijo Anahí.

“Me gustaría haber realmente tomado por querer hacer equipo. Entré un poco obsesionada con Christian y yo solo me enfoqué en él, y no pasa nada, también lo disfruté y las cosas son como son. Creo que me pude haber acercado a mucha más gente y no lo hice“, explicó la estrella.

El martes iniciará una nueva prueba semanal y se coronará al nuevo líder de la casa. “La Casa de los Famosos” se transmite de lunes a viernes a las 7pm/6c en Telemundo.

