‘¿Nos van a sacar del aire?’: Alicia Machado cuestiona si ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo es un fracaso

Las cosas dentro de “La Casa de los Famosos” son inciertas para los participantes. Estando adentro de la casa están completamente desconectados del mundo exterior y no tienen comunicación con nadie externo.

La noche del miércoles 3 de agosto sucedieron cosas muy extrañas en la casa. En un momento, la producción les dijo a los habitantes que se encerraran en una de las habitaciones. Cuando esto sucede es porque alguien de producción entra a la casa a realizar algo, ya sea para una prueba o juego.

Cuando los habitantes pudieron salir, inspeccionaron la casa y algunos se dieron cuenta que estuvieron buscando entre sus cosas. Y de acuerdo a un blogger en Twitter, los habitantes se han estado pasando notas — violando las reglas del juego.

#LCDLF The Housemates are getting suspicious and feel the Production crew was looking through their stuff and some feel they are in Prison -That's what happens when you try to Pass Secret Notes to each other when it's not allowed – Idiots! 🙄 #LaCasaDeLosFamosos pic.twitter.com/wUkVirrHXy

— ★ NY_WATCHER ★ (@NY_Watcher) September 2, 2021