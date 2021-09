La FIFA propone jugar en un mes fase de clasificación mundialista

La FIFA, a través de una presentación realizada este jueves por Arsene Wenger, explicó que su intención, además de organizar la Copa del Mundo cada dos años, es la de reducir y agrupar en un único mes todos los partidos clasificatorios de selecciones.

Wenger, que ejerce como director de desarrollo en la FIFA, explicó que quieren dar “forma al fútbol del mañana” y que pretenden revolucionar el calendario actual puesto que este está “anticuado”.

“No queremos aumentar el número de partidos, queremos garantizar el descanso de los jugadores, que haya menos viajes, más partidos importantes y más oportunidades para que los futbolistas brillen, además de reducir la brecha entre los países que tienen más oportunidades y los que menos”, dijo Wenger, en la rueda de prensa posterior al encuentro que, durante dos días, han celebrado en Doha (Catar) un grupo de exfutbolistas y técnicos que forman parte de la asesoría de la FIFA para el futuro del fútbol masculino.

