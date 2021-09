Padre de Santa Bárbara fue acusado por Gran Jurado de San Diego por asesinar a sus dos hijos en México

El padre de Santa Bárbara que asesinó a sus dos pequeños hijos en Rosarito, México, fue acusado formalmente este miércoles por un gran jurado federal y podría recibir la pena de muerte.

A Mathew Taylor Coleman, de 40 años, le impusieron dos cargos en primer grado de ciudadanos estadounidenses en el extranjero, que por ley son elegibles para la pena de muerte.

"Matthew Taylor Coleman is charged with two counts of foreign first-degree murder of United States nationals and could face the death penalty."https://t.co/xdxji6wd5K#Qanon

— Karen Christensen (@KarenChristensn) September 9, 2021