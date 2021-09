En Nueva York, el Pentágono y el Memorial del vuelo 93 conmemorarán el 20 aniversario del 9/11

En muchas ciudades de Estados Unidos se conmemorará el vigésimo aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 con eventos y ceremonias especiales, durante el sábado.

Muchos eventos estarán limitados en gran medida a los sobrevivientes y familiares de las 2,977 víctimas que murieron el 9/11. Algunos de estos eventos, sin embargo, serán televisados o transmitidos en vivo.

Estos son algunos de los eventos más destacados que están programados:

El 9/11 Memorial & Museum llevará a cabo su conmemoración anual el sábado, durante la cual se leerán en voz alta los nombres de todas las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y el 26 de febrero de 1993 en el World Trade Center. El museo está ubicado en el antiguo emplazamiento de las Torres Gemelas.

La ceremonia incluirá seis momentos de silencio, que marcan los momentos en que ambas torres fueron golpeadas, cuando cada edificio cayó, el ataque al Pentágono y el derribo del vuelo 93 de United Airlines en Pennsylvania.

El programa, que está abierto solo para los familiares de víctimas de los ataques del 11 de septiembre, está programado para comenzar a las 8:30 a.m. EDT.

Se trasmitirá en vivo aquí: 911memorial.org/live

Tomorrow, we will commemorate the 20th anniversary of the 9/11 attacks.

20 years after the day that changed our world forever, family members of 9/11 victims will come together to read aloud the names of all those killed.

