“Está en todo su derecho”: Edwin Luna le dice a Kimberly Flores que puede seguir haciendo lo que quiera

Desde que Kimberly Flores entró a ‘La Casa de los Famosos’ se le ha visto en actitudes bastante comprometedoras con el actor Roberto Romano, por lo que Edwin Luna decidió acabar con las especulaciones y reveló de una vez por todas qué piensa de los bochornosos acercamientos que ha protagonizado su esposa.

Durante una transmisión en vivo con sus seguidores de Instagram, el vocalista de La Trakalosa de Monterrey respondió a las dudas que han surgido desde hace unas semanas sobre el comportamiento de la modelo guatemalteca dentro del reality de Telemundo, a lo que él respondió que la madre de una de sus hijas es muy atractiva, por lo que no ve mal que se luzca con cierto tipo de prendas.

“Yo la he visto que anda con su bata y todo, y si obviamente, es una mujer guapísima, mi esposa. Para mí, es una mujer hermosa, que llama mucho la atención y demás, y si anda en bata y todo pues yo creo que ella es libre de hacer con su persona, su físico y todo, lo que ella quiera“, explicó en la grabación.

Pero siguiendo con el mismo tipo de cuestionamientos, confesó que respeta las decisiones que tome Kimberly ya que está en todo su derecho de hacer lo que desee.

“Yo no me casé para tenerla amarrada ni encerrada ni decirle qué hacer o no hacer. Yo la conocí y me gustó su manera de ser, segura y demás. Así nos casamos y ella puede seguir haciendo lo que se le dé la gana. Nunca me ha pedido permiso para hacer algo”.