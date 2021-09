Huracán Larry cae a categoría 1 y será una tormenta tropical en Groenlandia este fin de semana

Larry continúa siendo una amenaza como huracán, pero debilitado a categoría 1. Luego de nueve días desde que se formó como huracán en la parte baja del Atlántico, el quinto fenómeno meteorológico mayor de 2021 ya está cerca de Terranova, en Canadá, donde el Centro Nacional de Huracanes (NHC) prevé que toque tierra el sábado y luego sea una tormenta invernal en Groenlandia para este fin de semana.

Sin embargo, su paso dejará fuertes oleajes y corrientes marítimas peligrosas en Las Bermudas, las costas este de Estados Unidos y Canadá.

Con vientos máximos sostenidos de hasta 150 kilómetros por hora, Larry todavía se mantiene como un evento meteorológico de gran tamaño en el Atlántico. Estadísticamente, este 10 de septiembre es el pico de la temporada de huracanes en este océano, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), por lo cual, no es sorprendente que el fenómeno siga con fuerza luego de nueve días.

El NHC prevé que Larry siga debilitándose con el paso de los días debido a los vientos fríos del parte norte del Atlántico, pero luego se beneficiará de ellos. No obstante, el Centro Canadiense de Huracanes estima que Larry tocará tierra en ese país la mañana del sábado como un huracán de categoría 1 y que ese mismo día se convertirá en una tormenta extratropical en su camino a Groenlandia, que lo recibirá como una tormenta de invierno.

Hurricane #Larry Advisory 41: Larry Nearing Southeastern Newfoundland. Expected to Bring Hurricane-Force Winds, a Dangerous Storm Surge, and Heavy Rainfall to That Area Tonight. https://t.co/VqHn0u1vgc

“Larry debería convertirse en un ciclón extratropical el sábado, y ahora se pronostica que será absorbido por una baja extratropical más grande cerca de Groenlandia al final del fin de semana“, dice el Centro Nacional de Huracanes. Asimismo, indicaron que cuando llegue a la nación isleña tendrá vientos máximos sostenidos de 97 kilómetros por hora, que cumple con las características habituales de una tormenta Invernal en esa zona.

“Estos vientos probablemente derribarán algunos árboles (lo que provocará la caída de las líneas de servicios públicos), dañarán las señales y causarán algunos daños a la propiedad en los materiales del techo, revestimientos, cercas y accesorios exteriores”, advirtió el Centro Canadiense de Huracanes a la vez que recomendó tomar previsiones por si falla el servicio eléctrico local.

La diferencia entre una tormenta tropical y una extratropical se encuentra en su núcleo. Mientras uno se caracteriza por aumentar su fuerza en los climas cálidos y poderosos vientos, el otro se beneficia de los vientos helados que provocan otros fenómenos como los frentes fríos y nevadas importantes así como posibles lluvias torrenciales.

No es muy común que los eventos meteorológicos tropicales produzcan nieve, pero sí ha pasado anteriormente. Un ejemplo reciente es el huracán Zeta, que en 2020 provocó nieve en ciertas zonas de Massachussetts. Años atrás, la súper tormenta Sandy en el 2012 provocó nevadas a mediados de octubre de ese año.

Larry remains a well organized hurricane and is approaching southeastern Newfoundland, Canada. Expected to make landfall in southeastern Newfoundland tonight. Here are the Key Messages. See https://t.co/tW4KeFW0gB for details. pic.twitter.com/ZOnHDoF3jU

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 10, 2021