El huracán Larry es un peligro para la costa Este de EE. UU. por sus corrientes de resaca

A pesar que el huracán Larry no afectará directamente al Este del país, sus vientos sí provocarán corrientes de resaca, por lo que igual supone una amenaza para las playas y zonas costeras del Atlántico. El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) advirtió que aunque no tocará tierra, hay que tomar previsiones con el ciclón.

Larry se convirtió en huracán de categoría 3 el fin de semana, con vientos máximos sostenidos a 203 kilómetros por hora. El fenómeno meteorológico se espera que pase por Bermuda y se prevé que se acerque a Terranova, en Canadá este mismo fin de semana.

Here are the 5 PM AST September 7th Key Messages for Hurricane #Larry. More info: https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/7d2gsokmv3

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 7, 2021