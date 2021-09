La temporada de la NFL dio inicio con una épica batalla de quarterbacks y como de costumbre Tom Brady fue el vencedor

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Sobre la misma cancha en la que ganó su séptimo Super Bowl en febrero pasado, Tom Brady demostró una vez más este jueves que a los 44 años sigue estando en inmejorable forma física y haciendo lo que más le gusta: ganar en la NFL. Ahora lo hizo en el juego inaugural de la campaña 2021.

Tom Brady lanzó para 379 yardas, con 4 touchdowns, y condujo a los campeones Buccaneers en una serie de último minuto que fue culminada con un gol de campo cuando restaban 2 segundos que le dio a Tampa Bay un emocionante triunfo de 31-29 sobre los Dallas Cowboys, que jugaron bien, en especial el quarterback Dak Prescott.

En esa serie final de los Bucs, los árbitros no señalaron una aparente interferencia de pase ofensiva que resultó ser una jugada clave, cuando el receptor Chris Godwin pareció empujar al defensivo profundo Jourdan Lewis para luego completar el pase y lograr una buena ganancia.

Poco después vino Ryan Succop para ganar el partido con su gol de campo de 36 yardas restando 2 segundos y romper el corazón de los Cowboys.

Prescott escribió su propio episodio heroico al completar 42 de 58 pases para 403 yardas, 3 pases de touchdown y 1 interceptado. Dicha actuación es especialmente notable considerando que Prescott ha estado batallando con una molestia del hombro y que no jugaba desde aquella horrenda fractura de tobillo y pierna del año pasado durante un juego contra los NY Giants.

Además de Prescott, quien sin duda acalló a los escépticos, el receptor vaquero Amari Cooper también se destacó con 13 atrapadas para 139 yardas y 2 TDs por Dallas.

Pero a final del juegazo de apertura, fue Brady quien levantó el puño en su inicio 300 en la NFL y su partido 100 con al menos 300 yardas por pase.

Sencillamente asombroso.

300 career starts.

100 career 300-yard games.

15-4 in Week 1 games.

44 years old.@TomBrady. Still the 🐐. #Kickoff2021 pic.twitter.com/rOHR5pSO2v — NFL (@NFL) September 10, 2021

LEER MÁS:

Tom Brady le lanza dos dardos a Donald Trump al visitar la Casa Blanca

Alguien pagó arriba de $2 millones de dólares por tarjeta de Tom Brady

El mexicano Isaac Alarcón se gana un lugar con los Dallas Cowboys