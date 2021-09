¿Qué tan peligroso es asistir a un estadio?, expertos explican los riesgos de contraer COVID-19

Más de 65,000 fanáticos llenaron el estadio en Tampa para ver a Tom Brady llevar a los Bucaneros a una victoria en el primer partido de la temporada de la NFL, pocas horas después de que el presidente Joe Biden anunciara un nuevo plan para frenar el último aumento de COVID-19.

La mayoría de las personas en el estadio al aire libre el jueves por la noche no portaban máscaras.

No había requisito de vacuna para los fanáticos, algo que Biden ha instado a imponer en los recintos deportivos y de entretenimiento.

Muchos otros estadios y arenas deportivas están adoptando un enfoque igualmente laxo de las medidas contra la pandemia este otoño, y eso preocupa a los expertos en salud.

Dozens of college football games on TV yesterday with 100's of thousands fans in the stadium and not one word about Covid risk, vaccines or masks. It's the latest example of how we don't take Covid seriously and the Sports media turning a blind eye for profit.

— Joe Lockhart (@joelockhart) September 5, 2021