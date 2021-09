Accidente en Oakland dejó 10 personas heridas; de ellas, 6 eran niños y 2 están en terapia intensiva

Seis niños, de los cuales dos salieron expulsados de una camioneta, junto con cuatro adultos más resultaron lesionados en un fuerte accidente ocurrido el 9 de septiembre en el barrio Fruitvale, en Oakland.

Aproximadamente a las 8:30 p.m., el conductor de un auto Pontiac G6 viajaba a alta velocidad, no respetó la luz roja de un semáforo y se estrelló contra el costado trasero de una camioneta miniván en el cruce de International Boulevard y 38th. Street.

Community Members Assist Police in Arresting a Suspected Drunk Driver Who Critically Injured Two Children Click the link for morehttps://t.co/B5sTXJZuES pic.twitter.com/0dy8LK4kIF

— Oakland Police Dept. (@oaklandpoliceca) September 10, 2021