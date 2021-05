Dos muertas y varios heridos tras dos balaceras contra un autobús de fiesta en Oakland

Dos mujeres murieron y varias personas resultaron heridas en un ataque el martes por la mañana contra un autobús en el que se celebraba un cumpleaños en Oakland, según dijo la oficina forense del condado de Alameda.

Las autoridades no identificaron inmediatamente a las víctimas mortales. Sí ha trascendido que estaban a bordo del autobús de fiesta cuando a las 12:30 de la madrugada alguien les disparó desde fuera a su paso por la autopista Interestatal 580, cerca de la salida de MacArthur Boulevard. KTVU publica esta información y cita al fotógrafo del evento, que sería el encargado de hablar con los familiares de las víctimas y la Patrulla de Caminos de California (CHP, por sus siglas en inglés) la confirma en un comunicado.

PHOTOS: Investigators put up a yellow tarp on the windows of a party bus that was shot at on I-580 in Oakland. https://t.co/jOJq6kNT5p pic.twitter.com/i8jFCvAngU

— KTVU (@KTVU) May 18, 2021