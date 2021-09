Arrestan a una madre de Florida por ayudar a su hijo a golpear a otro joven en una pelea

Las autoridades de Florida han confirmado el arresto de una madre por, presuntamente, ayudar a su hijo a golpear a otro joven. Ashley Ruffin, de 30 años, ahora está acusada de agarrar al menor por el cabello y el brazo y retenerlo mientras su hijo y otro lo golpeaban, según dijo la Oficina del Sheriff del condado de Flagler.

La víctima le dijo a la policía que estaba sentado con sus amigos en los exteriores del complejo deportivo en la escuela secundaria Indian Trails en Palm Coast cuando fue atacado por los dos niños. Sus amigos corrieron a ayudar y, en algún momento durante la pelea, la víctima confesó que Ruffin lo detuvo, permitiendo así que su hijo y el otro pudieran golpearlo sin problemas.

Los testigos, que corroboraron la historia del menor, también señalaron que la madre utilizó una pistola taser en algún momento. La madre de la víctima reportó este incidente a un oficial de recursos de la escuela y, al mismo tiempo, hacia lo propio a la policía.

