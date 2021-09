Florida dedicará un monumento a las víctimas del 9/11 con vigas extraídas de la “zona cero” de NY

Fue una escena conmovedora la que ocurrió en Miramar, una ciudad situada en el sureste de Florida, cuando los funcionarios de la ciudad y los socorristas revelaron los planes para un nuevo monumento dedicado a las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001 este sábado, cuando se cumplen 20 años de estos ataques.

El grupo se reunió en el Parque Regional Miramar para la dedicación oficial del nuevo sitio conmemorativo del 11 de septiembre de la ciudad. El evento se celebró coincidiendo con el vigésimo aniversario de los ataques del 11 de septiembre.

The event concluded with a special military flyover, including twin F-16’s from the 482nd Air Wing Air Reserve at @Homestead_ARB. @WPLGLocal10 #September11 #NeverForget pic.twitter.com/oteCojJrmD

— Trent Kelly (@TrentKellyWPLG) September 11, 2021