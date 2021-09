Biden pide unidad en su discurso para conmemorar el aniversario de los ataques del 9/11

El presidente Joe Biden puso una nota personal en su discurso grabado para conmemorar el aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2001, invitando a los estadounidenses a abrazar la unidad mientras reflexionan sobre el día que hace dos décadas reformó permanentemente la nación.

“En los días que siguieron al 11 de septiembre de 2001, vimos heroísmo en todas partes, en lugares esperados e inesperados”, dijo Biden el viernes, el día antes del aniversario de los ataques.

20 years after September 11, 2001, we commemorate the 2,977 lives we lost and honor those who risked and gave their lives. As we saw in the days that followed, unity is our greatest strength. It’s what makes us who we are — and we can’t forget that. pic.twitter.com/WysK8m3LAb

— President Biden (@POTUS) September 10, 2021