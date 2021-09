California es el estado con más sucursales de Starbucks en todo EE. UU.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Una de las compañías que tienen operación en todos los estados del país es Starbucks, la famosa cafetería fundada en Seattle, Washington, hace 50 años (1971), es parte de los referentes de la cultura estadounidense. Es común que un fanático del café encuentre una sucursal en prácticamente las principales ciudades del país.

El posicionamiento que ha tenido la marca ha hecho que en diversos puntos de la nación la cafetería tenga muchas sucursales en una misma ciudad. Este hecho hace que los consumidores se cuestionen cuál es el estado de la nación que tiene más cafeterías. Esta pregunta la respondió el sitio Eat This, Not That!

Según el sitio, el estado donde probablemente localices un Starbucks prácticamente en todos lados es California. La entidad cuenta con más sucursales que cualquier otra. Eat This, Not That!, expuso que hay, al menos, 3,000 cafés en California, que está muy por delante de Texas, estado que cuenta con 1,215.

La razón del porqué California cuenta con tantos cafés tiene que ver con la densidad de población, la cual es enorme, en comparación con otros estados por lo que tiene sentido que tenga una gran cantidad de establecimientos.

Por ejemplo. Gold Coast, California tiene un Starbucks por cada 13,349 personas, en comparación con el promedio nacional de un lugar de venta de café que representa una sucursal por cada 22,313 personas.

Probablemente la zona donde puedes localizar constantemente un Starbucks es el área de Burbank y Los Ángeles. Esto no debe sorprendernos, ya que es una de las principales zonas comerciales y de movilidad de California.

De acuerdo con información oficial de la compañía, tan sólo en Estados Unidos la cafetería cuenta con 15,000 sucursales. Esto es casi la mitad del total mundial de representa 33,000 establecimientos, según cifras del 2020.

De acuerdo con la revista de negocios Forbes, Starbucks reportó ingresos por, al menos, $7,54 mil millones de dólares para el trimestre fiscal que finalizó en junio de 2021. Estos números hacen ver que la compañía está en camino de recuperarse luego del golpe económico que representó la pandemia de la Covid-19 de 2020.

La empresa ha dicho que tiene planes para abrir más sucursales en todo el país. Este plan de abrir más establecimientos está pensado a largo plazo, por lo que se espera que en la próxima década lleguen cafeterías a diversos lugares donde no hay tantos puntos de venta .

También te puede interesar: Amazon planea contratar 125,000 trabajadores aumentando el salario por hora a $18 dólares