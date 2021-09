Lety Calderón revela que finalmente logró vacunar a sus hijos en Estados Unidos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Leticia Calderón denunció en mayo pasado que las autoridades le habían negado en varias ocasiones los pasaportes de sus hijos, motivo por el cual había tenido que posponer un viaje a Estados Unidos para vacunarlos, pero tras varios meses por fin logró que sus hijos recibieran la primera dosis de vacuna contra el Covid-19.



La estrella de ‘Imperio de mentiras’ y ‘Soltero con hijas’ fue captada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México acompañada por sus dos hijos, Luciano y Carlo, con quienes iba llegando de un vuelo procedente de Estados Unidos, país al que viajaron para recibir la primera dosis de la vacuna en contra del virus que ha cobrado millones de vidas en todo el mundo y del que lamentablemente el padre de la actriz también fue víctima a principios de 2021.

“Era lo principal, que se vacunaran, para que ya puedan ir a la escuela presencial. Todavía falta la segunda (dosis), así que tenemos que regresar”.

Ante los representantes de diversos medios de comunicación Calderón reiteró que Juan Collado, padre de sus hijos, siempre estuvo de acuerdo en darle los permisos necesarios para que pudiera viajar, pero tuvieron algunos problemas con el documento de autorización que debía firmar desde el reclusorio Norte de la Ciudad de México.



“Era cosa del que no quedaba la carta poder, y luego el notario no podía ir, pero Juan siempre estuvo en la disposición de darnos el poder”, puntualizó.



Y debido al que el abogado permanece en prisión desde hace más de 2 años, la actriz confirmó que no tendría problemas en llevar a sus hijos a ver a su padre hasta el penal, aunque destacó que no es tan fácil.

“¡Claro!, ¡por supuesto!, siempre he estado en la mejor disposición de llevarlos cuando él me lo pida. De repente hablan por teléfono porque no es tan fácil creo”.

