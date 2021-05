Lety Calderón revela que le han negado el derecho de renovar los pasaportes de sus hijos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Luego de utilizar sus redes sociales para denunciar a una familia que utilizó un estacionamiento para personas con discapacidad sin necesitarlo, Lety Calderón alza la voz nuevamente, esta vez para hablar de la injusticia que están cometiendo las autoridades migratorias de México, ya que según lo comentó en diversos medios de comunicación, le han sido negadas las renovaciones de los pasaportes de sus dos hijos, Luciano y Carlo.

Según lo detalló pata el programa ‘De Primera Mano’, la protagonista de ‘Esmeralda’ ha tenido que cancelar en dos ocasiones viajes con sus hijos. La primera fue en 2020, cuando pretendía llevarlos al parque de diversiones en Orlando, Florida, pero que derivado de la Pandemia de COVID-19 tuvo que ser cancelado.

Y aunque ha cumplido con todos los requerimientos, entre ellos una carta poder notariada expedida por Juan Collado, la cual tuvo que hacerse en dos ocasiones, no ha recibido respuesta de las autoridades en prácticamente un mes.

“Es la primera vez que me pasa esto, la verdad estoy muy sacada de onda, no sé por qué no me dan los pasaportes, creo que es un derecho que tienen mis hijos, independientemente que salgamos de vacaciones, a vacunarnos o, en su defecto como antes lo hacía, que llevaba a mi hijo cada tres meses a un neurólogo y lo he llevado varias veces a hacerle estudios a Houston y no tenemos ese derecho ahora”, explicó molesta.

La actriz que se ha ganado el cariño y reconocimiento del público en más de 35 años de trayectoria artística, y que también ha demostrado ser una madre responsable, confesó que tenía planeado viajar a Estados Unidos para que tanto ella como sus hijos recibieran la vacuna contra el Coronavirus, pero que no fue posible debido a la falta de los documentos.

“Simplemente quiero los pasaportes de mis hijos. Sí claro que tuve la oportunidad de viajar para vacunarnos, obviamente me llama la atención como a todo el mudo, vacunarme y vacunar a mis hijos sobre todo y ya se me pasó por segunda ocasión esta oportunidad”, detalló.

Asimismo, descartó que la negativa tenga de fondo una razón política debido al proceso penal que actualmente enfrenta Juan Collado, padre de sus dos hijos, ya que actualmente se encuentra bajo investigación en el reclusorio Norte de la Ciudad de México.

“No tiene nada que ver, es una renovación simplemente. Yo tengo propiedades, aquí estamos en la escuela con mis hijos, tengo aquí mi estado de cuenta, mi trabajo, por ese lado no es“, confirmó la estrella de televisión.