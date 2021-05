Enrique Guzmán recuerda el día que supuestamente amenazó a Pablo Moctezuma con una pistola

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Tras las polémicas acusaciones de Frida Sofía que realizó durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, en donde aseguró fue víctima de abuso por parte de su propio abuelo, han surgido un gran número de revelaciones en cuanto a la verdadera personalidad de Enrique Guzmán, de la que incluso figuras públicas han sido testigo del pasado violento del cantante.

Es por ello que durante una reciente entrevista con la periodista Aurora Valle, el cantante aceptó que hubo una época de su vida en la que reaccionaba a las agresiones de manera violenta.

“Pude que sí era yo violento, pero no lo suficiente para agarrar a una niña de 5 años“, sentenció en cuanto a las declaraciones de su nieta.

Sin embargo, tocó un caso en específico, cuando supuestamente amenazó a Pablo Moctezuma con una pistola, hecho que el mismo empresario confirmó.

“Sí iba yo armado y sí le pude haber apuntado, pero no salió nunca, salió la niña (Alejandra Guzmán), la subí al coche y me la lleve porque venía golpeada, si hubiera salido él le saco la pistola, como no salió ya porque no lo vi” Y fue contundente al asegurar que lo haría una vez más para defender a su hija: “Pudo haber pasado, estaba yo defendiendo a mi hija y lo vuelvo a hacer si pasa lo hago“, agregó.

Asimismo, insistió en que en aquella ocasión rescató a su hija de una fuerte golpiza que le propinó Moctezuma:

“Venía yo a defender a mi hija que estaba toda golpeada, llena de sangre y con un ojo así de gordo. Venía de ser golpeada por él y no salió, no hubo violencia con él, sino hubiera habido, eso te lo brindo”, agregó.

Y aseguró que la batalla mediática que terminó en los tribunales ya no tiene arreglo, porque él ya no quiere volver a ver a su nieta: “Yo no voy a volverle a dar la cara, no la quiero volver a ver ni ahorita ni nunca más. Lo que me hizo no se puede hacer”.

Determinante, Guzmán aseguró que ahora que todo ha sido expuesto ante las cámaras no descansará hasta que uno de los dos acabe tras las rejas.

“Prueba que yo lo hice y yo me voy a la cárcel con mucho gusto o tú te vas a la cárcel. Yo estoy listo“, respondió durante la entrevista que fue retomada por el programa ‘Hoy’.