Christian Estrada responde si presenció peleas entre su ex, Frida Sofía, y Alejandra Guzmán

Christian Estrada, ex de Frida Sofía, es otro de los involucrados en el escándalo que envuelve a la familia Guzmán Pinal y no solo por el noviazgo que mantuvo con la joven de 29 años, durante el cual estuvieron a punto de convertirse en padres; sino que además fue señalado de mantener una relación con Alejandra Guzmán, lo que se convirtió en otro de los grandes detonantes del distanciamiento entre madre e hija.

Aunque ha sido cuestionado en diversas ocasiones sobre la relación que mantuvo con la influencer hace más de 3 años, el exparticipante de ‘Guerreros 2020’ fue claro al responder si presenció alguna de las supuestas peleas entre la rockera y su hija:

“No, cero. A mí no me tocó ver nada de eso, mi relación con ella fue muy corta y ya no tengo nada que decir de esa familia“, explicó ante los medios de comunicación que se encontraban en las inmediaciones de Televisa San Ángel en la Ciudad de México.

Y aunque aseguró que en ese tipo de problemáticas familiares prefiere no meterse, reiteró la importancia de escuchar a las mujeres, en este caso Frida Sofía, quien ha recibido el apoyo del público tras denunciar públicamente a su abuelo. Sin embargo, prefirió no inclinarse por ninguna de las dos partes, ya que aseguró a Enrique Guzmán nunca lo conoció:

“Ya son cosas de familia, yo no me voy a poner del lado del señor porque al señor Guzmán yo nunca lo conocí, nunca me hablaron de él, nunca me platicaron así que no puedo juzgar al señor, pero que haga lo que tenga que hacer”, detalló ante la cámara del periodista Eden Dorantes.

Pero la serie de revelaciones no acabaron ahí, ya que el también actor y su novia, María Fernanda Quróz, mejor conocida como Ferka, asistieron al programa Pinky Promise, en donde le confesaron a Karla Díaz algunas polémicas preguntas. Una de las primeras sobre la relación que sostuvo con Frida Sofía, en donde aseguró nunca estuvo enamorado de ella durante el tiempo que duró su noviazgo, en el que incluso, estuvieron a punto de convertirse en padres.

Dentro de la serie de preguntas hechas por el público, también aclaró si tuvo algo que ver con Alejandra Guzmán:

“Claro que no, yo y la señora Guzmán no tuvimos nada que ver, simplemente en su tiempo fue de yerno y suegra, pero hasta ahí nomás y se los vuelo a repetir, no hubo nada entre nosotros. Ni ojitos ni nada, yo se los hubiera dicho pero no. Muy respetuosa la señora y la sigo respetando porque crecí escuchando su música y la señora hasta puede ser mi mamá“, explicó.

Y confesó que los rumores sobre una supuesta relación con la “Reina de Corazones” le afectó significativamente: “La gente no sabe lo que vivimos, todo lo que pasamos cuando éramos familia, me da pena ajena que la gente diga esto de la señora porque yo la respeto y no tengo nada malo que decir de ella porque conmigo se portó a toda madre”.

Y le mandó un mensaje: “Señora Guzmán un fuerte abrazo, la sigo respetando y ya no siga creyendo en los chsimes“.

Además de pedirle a Frida Sofía hacer las paces con su mamá, antes de finalizar le dedicó unas palabras haciendo referencia a la reacción que tuvo cuando se enteró que sería padre:

“No tengo nada malo que decir de Frida Sofía, lo que si te voy a decir y voy a dejar muy claro es que ojalá hagas las paces con tu mamá porque madre solo hay una. Las veces que estuve con ustedes tu mamá nunca te faltó al respeto en frente de mí. Es todo lo que voy a decir porque es lo que vi. Vive y deja vivir, yo con Ferka soy muy feliz y si te pica pues ráscate“, puntualizó.