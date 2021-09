Vadhir Derbez sorprende al lucir traje de charro en reciente fotografía y sus fans enloquecen

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Vadhir Derbez provocó gran sorpresa en su cuenta oficial de Instagram luego de que subiera una fotografía donde se deja ver con un atuendo muy mexicano, situación que ha enloquecido a sus millones de admiradores.

El actor que recordamos por sus inicios dentro de la barra de telenovelas mexicanas para niños donde ha podido adquirir la experiencia necesaria para seguir cosechando éxitos ahora en la pantalla grande pues ya ha protagonizado películas como “How to be a Latin Lover”, donde tuvo la oportunidad de compartir créditos junto a su padre el comediante Eugenio Derbez quien está a punto de estrenar nueva serie bilingüe “Acapulco”.

Y ahora con un reciente post ha dejado impactados a sus fans, pues con motivo de la conmemoración del día de la independencia en México, se ha lucido en un elegante traje de charro, que ha robado el corazón de muchos seguidores pues se luce muy bien.

“¿Qué tal me veo de Charro? Que chingon ser Mexicano y saber que toda mi gente es una chulada. No hay nada como nuestro País y nuestra gente. ¡VIVA MÉXICO! cuídense hoy porfavor”, expresó bajo el post, que ha causado revuelo pues ya acumula más de 239 mil me gusta.

Ha sido tan impactante su look que al también cantante ya le piden que cante en el género regional, pues hay que recordar que Derbez es un experimentado cantante que ha lanzado ya varios sencillos, obteniendo gran éxito con baladas.

Parte del reciente éxito en redes de Vadhir se debe a su participación dentro del reality “De viaje con los Derbez“, donde se han reunido todos los integrantes de la familia en ya dos temporadas mientras van en un viaje, donde se enfrentan a todo tipo de situaciones, que ha sido un verdadero bombazo con el público que ya hasta especulan pueda existir una tercer temporada.