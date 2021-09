Enrique Guzmán sobre Frida Sofía: “No quiero meterla a la cárcel, quiero meterla a una clínica”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Enrique Guzmán sostiene una batalla mediática con Frida Sofía desde que ella declaró que fue víctima de tocamientos indebidos cuando tenía 5 años de edad, denuncia que incluso ha llegado hasta los tribunales, y aunque parecía que las fuertes declaraciones habían llegado a su fin, el cantante vuelve a sorprender con fuertes señalamientos hacia su nieta.

Durante una entrevista para el programa ‘Ventaneando’, el cantante se disculpó por haber asegurado que la muerte de la media hermana de Frida Sofía era parte del karma que está pagando; pero además de retractarse de sus comentarios, avivó nuevamente el conflicto que sostiene desde hace unos meses al asegurar que el relato con el que lo denunció su nieta ante las autoridades es “asqueroso”.

“Las declaraciones que ha preparado Frida que no ha ratificado, son cochinas y horribles. ¿Por qué lo hizo? No lo sé ¿Duele? Sí, porque no es cierto, son mentiras. Lo que pude leer dentro de su demanda es asqueroso, esa es la palabra, hablar así de su abuelo y mamá”.

Asimismo, dentro de sus polémicas declaraciones, confesó que no desea ver a Frida Sofía en la cárcel, sino en una clínica en la que pueda superar sus problemas, y por si esto fuera poco, no dudó en recordar el día en que su nieta le habló por teléfono para advertirle que acabaría con su carrera y la de su mamá, la cantante Alejandra Guzmán.

“Yo no quiero meterla a la cárcel, quiero meterla a una clínica, pero ella dice que está sana. No quiere venir a México, no quiere venir a ratificar la denuncia. Me llamó un día a aquí a las nueve de la mañana y me dijo: ‘voy a acabar con Alejandra y con la familia‘, incluyéndome a mí”.

En cuanto a la denuncia que Frida Sofía interpuso ante las autoridades, el cantante aseguró que su nieta no la ha ratificado porque no es posible comprobar que la tocó: “No hay forma de que haya fotografías o que haya antecedentes o datos de otra persona, ella nunca vivó en mi casa”.

Dentro de esta nueva serie de afirmaciones, Guzmán reflexiona sobre la fortaleza de su hija, quien ha tenido que hacer una coraza al grado de no querer saber nada de su hija.

“Yo me encontraba en un dilema, es mi nieta, es la que me ataca, pero es la hija de mi hija, o sea, cómo la ataco si no la quiero lastimar. Estaba yo contra la pared y un día me dijo Alejandra: ‘Papá haz lo que tengas que hacer, te doy permiso de hacer las cosas que tengas que hacer contra Frida. Haz lo que puedas’“, recordó ante las cámaras del programa de TV Azteca.

