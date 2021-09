Gaby Spanic le echa el ojo a hombre en ‘La Casa de los Famosos’, ¿habrá nuevo romance?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las estrellas de “La Casa de los Famosos” se han dejado querer y han habido varios romances en lo que va del programa. Todo empezó desde la primera semana cuando Christian de la Campa y Anahí Izali dieron tremendo show en el jacuzzi.

Otras de las parejas que se formaron fueron entre Alicia Machado y Roberto Romano, que terminó debido a las fuertes diferencias entre ambos. También han habido coqueteos entre Jorge Aravena y Verónica Montes, aunque ellos lo han manejado muy en bajo perfil.

La nueva pareja es entre Christian de la Campa y Cristina Eustace y las cosas van por buen camino. Ahora, la que ya le echó el ojo a Uriel del Toro es Gaby Spanic. La que fuera protagonista de “La Usurpadora” ha dejado entrever que encuentra a Uriel muy atractivo y que la atracción es mutua.

“Yo sé que le gusto”, Spanic dijo a su compañera Gisella Aboumrad refiriéndose a Uriel.

“A mi me gusta que un hombre que me gusta, me sorprenda”, aseguró Spanic. “Que me voltee y me de un beso en la boca. Que me sorprenda, no que la piense tanto”.

“La Casa de los Famosos” está disponible 24/7 en Telemundo.com y se transmite de lunes a viernes a las 7pm/6c por Telemundo.

