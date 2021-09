María Antonieta Collins confiesa que ‘Despierta América en Domingo’ es una inmensa oportunidad pendiente

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este próximo domingo 19 de septiembre, María Antonieta Collins, junto a Jackie Guerrido, Raúl González y Carolina Rosario en las noticias, debutarán en el desafío más grande de Univision este año: darle a la familia programación en la mañana, con ‘Despierta América en Domingo’.

Desde su regreso a Univision, MAC ha pasado de éxito en éxito. Sin embargo, las mañanas era una cuenta pendiente para la periodista, aunque ella prefiere decir que era ‘una inmensa oportunidad pendiente’. ¿Por qué? Porque terminó su show ‘Crónicas’; después terminó ‘El Diario del Coronavirus’, y los segmentos de ayuda en ‘Despierta América’, el clásico de lunes a viernes.

Pero sobre todo, porque el día que decidió irse de Univision a Telemundo, apostó a su propio show en la mañana, ‘Cada Día con María Antonieta’… Pero dos años y medio después se canceló, no había llenado las expectativas ni de MAC, ni de la cadena, ni del público.

Hoy, está lista para ser la madre de ‘la casita más feliz de la televisión hispana’ en domingo y en entrevista nos cuenta por qué, ella, la famosa contadora de historias, quiere entrar a tu casa, con sus amigos, a compartir tu desayuno de 8/7 AM a las 10/9 AM Centro por Univision.

-Te conviertes en la madre de ‘la casita más feliz de la televisión hispana’.

María Antonieta Collins: Me encanta eso, mira no me habían dado este título… Es una inmensa responsabilidad con eso que me estas diciendo. Qué hijos: Raúl González, mi Rau adorado, Titi Jackie, y Carolina Rosario, que viene a ser nuestra niña de las noticias, estamos listos para empezar.

– ¿Cómo te siente con esta nueva oportunidad, con esta reinvención?

María Antonieta Collins: Todos nos despertamos en domingo, prendemos la televisión hispanos y decimos: “¿Y ahora qué?” Informerciales, a las 10 ya empieza Jorge Ramos, pero si no es un vacío muy grande que deja ´Despierta América´, que termina los viernes… Estos van a ser unos domingos que, cuando abra la gente el ojo, así este en su cama, haciéndose el café o preparando a los chamacos para llevárselos a la iglesia, a la calle, a hacer las compras, nos vas a tener a ´Despierta América en Domingo’. Ahí, contigo, para acompañarte.

– ¿Qué significa para ti, María Antonieta, tener en tus manos la responsabilidad del hijo de un éxito?

María Antonieta Collins: No estoy sola en la responsabilidad, estamos con un equipo, que somos de diferentes background, pero los tres tenemos lo mismo: somos del pueblo, entendemos al pueblo, nosotros sabemos lo que es pelearle duro para llegar a donde hemos llegado cada uno… Jackie, Raúl y yo, nos hemos topado contra la pared, y no han salido bien las cosas, pero nos levantamos, nos sacudimos, y nos paramos que es como toda nuestra gente. Luz María Doria (VP productora ejecutiva del show) nos dijo: “Eso es lo que quiero que le den al show”… Yo digo: “Ay Dios mío, vamos a apelar a la generosidad de la gente, y sobre todo a esa continuidad que significa esa inmensa marca que se llama ´Despierta América´ por casi 25 años”… Duermo poco pensando en el 19 de septiembre, pero yo sé, que cuando termine y presentemos, ese primer programa, cuando eso termine, cuando digan: “¡Estamos fuera del aire!”, vamos a respirar tranquilos, porque sabemos que vamos haber dejado en todos ustedes, que nos están viendo, una buena sensación para que continúen en el domingo, y así será hasta que el público nos siga dando su atención.

-La vida son ciclos a veces se cierran, y a veces quedan cuentas pendientes, ¿sientes que el show de la mañana era una cuenta pendiente en tú carrera?

María Antonieta Collins: Para mí pensar así sería muy pretencioso… Quizás, era la inmensa oportunidad. Yo creo que Dios te va guiando. Los mejores scripts, los mejores round down de los shows, los escribe Dios, y lo creo en verdad, y yo creo que Dios me fue llevando… Terminó ´Crónicas´, y a la semana siguiente estábamos parte de este mismo equipo que nos va a acompañar, Ivanna Jijena, que era la productora de líneas de crónicas, ya estábamos haciendo ´El Diario del Coranavirus´ con Jorge Ramos. Terminó, y nosotros empezamos en seguida ´Despierta América´, y fueron ‘MAC Resuelve’, y cocinaba… Estábamos en la pandemia, la gente estaba sin trabajo y decíamos, cómo cocinar con 20 dólares, para una familia de 6 o más. A mí eso no me quita escribir, eso no me quitó dejar de ser la reportera Collins, y siempre voy adelante dando todo el corazón.

Esa etapa terminó con la pandemia, y viene esto que es la apuesta más grande la cadena Univision, y es la primera vez que una cadena en español en la televisión hispana apuesta por un domingo en la mañana… ¿Que ese es el gran reto de nuestras vidas?, por supuesto que es mi gran reto, lo veo como eso, a mi edad, yo tengo 69 maravillosos años, tengo ese respaldo de mis compañeros, a contar esas historias… Me dicen que soy una gran cuenta cuentos, y eso me enorgullece. ¿Qué es lo que tengo que hacer?, Lo que yo sé hacer.

Lo mismo hará Raúl, tú vas a ver a un Raúl increíble, es actor, cantante, qué mas quieres, llegó temprano a la repartición de talento, no sé todo lo que le tocaba pero le tocó. Jackie, que enamora a la cámara. Hubo un casting y todos los que la conocemos y que estábamos ahí, nos rompió el corazón con ese casting que es como ustedes, una muchacha que salió del Bronx, y que ha brincado todos los obstáculos, y está ahí. Cuando la cámara se enciende, la adora a ella, y te traslada, y te cuenta esas historias como abuela, como madre, como una muchacha que ha trabajado toda su vida, entonces el elemento está, cómo no voy a estar agradecida para este gran reto, a este gran camino. Yo no quiero decir final, porque yo nunca he pensado en retirarme, gracias, pero no.

– ¿Qué descubriste con el público de la mañana?

María Antonieta Collins: Que son igual que yo, que soy una mujer que trabaja para pagar los billes de su casa, la mensualidad del auto, que he trabajado para darle escuela a mis hijas, que trabajo para comer, para pagar mis cosas, y que doy todo. Así es nuestra gente, que venzo mis miedos, que en la pandemia no pensamos si hacíamos o no hacíamos, había que hacerlo, y cuando estaba lo duro de la pandemia, y Univision tuvo que tomar decisiones muy drásticas para evitar contagios y protegernos todos. Los que estábamos ahí adentro nos partíamos la cara, y salimos y nos tomábamos todas las precauciones, pero ahí estuvimos. El público sabe cuando tú conectas, y lo estas diciendo de verdad o cuando se te sale la lágrima, como se me sale a mí con muchas historias, saben que no lo estas haciendo para que: “por favor síganme, llamen por mí, digan nada”… Al público tú no lo engañas, al público le das las cosas que ellos saben que necesitan y les dice: “Mira yo soy igual que tú”, y van entendido y entonces les encantan mis historias.También estoy muy bendecidas porque mis historias son esas, las de la gente, yo no entrevisto políticos, ni sé de finanzas o esas cosas grandes de economía, lo mío es el sentimiento humano.

-Sé que no nos puedes adelantar mucho, pero, ¿qué nos puedes contar de esas historias?

María Antonieta Collins: Imagínate que es el 19 de Septiembre que se cumple años de unos de los grandes terremotos mexicanos, y que se repite fatídicamente otro 19 de septiembre hace 4 años. Encontramos algo que nos va a dejar a todos con la boca abierta… Hay unas secciones muy interesantes, hasta Eugenio Derbez va a estar ahí como parte del elenco, hay mucho, mucho.

-Se creía que la televisión estaba en terapia intensiva, que el mundo digital le había ganado la apuesta. Llegó la pandemia y la televisión fue la gran conexión de todo el mundo ¿Cómo te sientes de ser parte de esta apuesta en seguir creyendo en la televisión para la familia?

María Antonieta Collins: Yo respeto los medios digitales, no soy una ducha, apenas estoy como en Instagram, me encanta, pero la televisión difícilmente la van a poder superar. Hay muchas generaciones que han nacido con esas telenovelas, con esos programas, con los ´Despierta América´, con los ´Primer Impacto‘, con el fútbol, con el entretenimiento… Eso es parte de la estructura biológica de los hispanos en este país, que no tenemos muchas opciones, durante los primeros años que llegamos, y nuestra única diversión, porque no podemos salir por miedo a la migra, es esta pantalla que nos comunica a todos… Mientras esta pantalla que nos comunica con ellos, y nosotros de este lado entendamos lo que les pasa, estaremos dando la mejor televisión que no puede sustituir nada… La televisión en vivo, que tú la prendas y digas: “Ahí están estos cuates, hijo mano, ahí están, que bien estuvieron o que mal estuvieron”… Eso no lo sustituye nada, la televisión en vivo te seguirá trayendo y sobre todo, te seguirá acompañando, te seguirá informando y te seguirá entreteniendo.

