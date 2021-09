Jackie Guerrido rompe el silencio: El regreso a ‘Despierta América en Domingo’, y la pesadilla del COVID

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Fue su primera oportunidad en la televisión nacional, rompió la barrera de los prejuicios de que para dar el tiempo solo hay que tener cuerpazo… Estudió, se preparó, buscó crecer y lo consiguió. ¿Quién? Jackie Guerrido, quien hace unas semanas fue la protagonista de la controversia, cuando varios talentos de Univision fueron contagiados con COVID-19, incluida ella.

En una entrevista exclusiva, Jackie rompe el silencio, habla de su regreso al show de las mañanas de Univision, pero ahora como presentadora junto a María Antonieta Collins y Raúl González en ‘Despierta América en Domingo’, a partir del próximo 19 de septiembre a las 8/7 AM. Y cuenta su experiencia con el COVID, y hoy, que ya lo sintió en su propio cuerpo, aconseja vacunarse.

– ¿Vuelves a tú casa, a ‘la casita más feliz de la televisión hispana’?

Jackie Guerrido: Se me dio, es uno de los trabajos que más he disfrutado. He hecho de todo en el transcurso de estos años en Univisión, he trabajado en casi todos los programas, pero ´Despierta América´ soy yo, ´Despierta América´ es mi gente, es un programa súper divertido, con una energía espectacular, que te permite llegar tanto, tanto a los corazones de las personas, hasta el punto que todavía me encuentro personas y me dicen: “Ay, yo te vi en ´Despierta América´”… Y yo “¿Cuándo?”, y es que lo llevan en su mente.

– ¿Cómo fue que llega la propuesta y qué sentiste?

Jackie Guerrido: Yo trabajé en ´Despierta América´ por 7 años, y cuando me fui, pedí un traslado a Los Ángeles, pero sentía que todavía faltaba que completara algo en ´Despierta América´, es un programa que me dio muchas enseñanzas. Cuando regreso a Miami, me dicen: “Mira estamos haciendo un casting, nos gustaría que tú formaras parte de esto”… Lo primero que pregunté fue: “¿Quiénes van hacer los presentadores?”. Cuando me dijeron que era María Antonieta Collins, Raúl González, yo dije: “Si acepto”.

Acepto porque son dos seres humanos que admiro muchísimo, conozco la calidad de seres humanos que son ellos, entonces me sometí y le dije a la jefa: “Pero es que yo soy de ´Despierta América´”, y eso fue lo que hice, traté de ser yo, de ser muy genuina, es un programa que yo me identifico mucho con todo lo que hacemos ahí, así que yo estoy súper feliz, es una nueva etapa, me siento como si fuera el primer día… En ese casting yo estaba temblando.

-¿Volverás a dar el tiempo?

Jackie Guerrido: Se los dejo de sorpresa, yo digo que el tiempo me persigue a todas partes, así pues bendito Dios, una oportunidad que me han dado por muchos años en Univision, y no solamente Univision, el televidente me ha dado la oportunidad de entrar todos los días a sus hogares, y el tiempo me ha permitido esta conexión con el público. Algo bueno he estado haciendo que el tiempo me ha perseguido todos estos años.

Jackie Guerrido, María Antonieta Collins y Raúl González son los presentadores de ‘Despierta América en Domingo’. Foto: Univision

– La Jackie de la casita del 2000 a la de hoy, es diferente, ha evolucionado, ¿cuál sientes que es tu aporte hoy a diferencia de aquella?

Jackie Guerrido: Comencé en los tiempos de ´Despierta América´ en donde era más relajo, como decimos nosotros, parte de lo que somos nosotros los latinos. Comencé muy jovencita, fue mi primer programa nacional, hoy en día regresa una Jackie Guerrido con muchas más experiencias vividas, mucha más madurez profesional, y que quiero compartir todas esas experiencias vividas, todo ese aprendizaje con mi público. Siempre digo, y en especial a las mujeres, que somos un espejo, hoy día ellas están en un lugar que yo estuve, y yo estoy en un lugar donde ellas quieren estar, así que viceversa nos ayudamos y nos podemos entender… A través de los años siempre me he preguntado: si es que tenemos talento, si es que estamos aquí por alguna razón, pero siempre me he preguntado, ¿cuál es mi propósito? Y ya creo que lo tengo muy bien definido, es contar mis experiencias y si eso puede ayudar y cambiar a alguien, creo que vamos por buen camino.

-Te ha tocado transitar el COVID-19 positivo, enfrentarse a algo de lo que has hablado durante casi 2 años, ¿cómo lo viviste?

Jackie Guerrido: Es muy fuerte, yo creo que hoy en día me toca la responsabilidad de ir de la mano con esas personas, que por alguna razón no se han vacunado, ir con ellos de la mano, que no tengan miedo, que nosotros aquí en Univisión tenemos muchos programas, tenemos al Doctor Juan, pues cualquier duda que tengan, siempre estamos ahí para ayudarnos, estoy de la mano con todos ellos… Aquí en la estación de radio he perdido compañeros, he perdido personas muy allegadas, y creo que es el momento para todos ayudarnos, y tener empatía con uno y con el otro, y que saque lo mejor del ser humano.

– ¿Cómo te sientes hoy?

Jackie Guerrido: Pues hoy me siento muy bien, gracias a Dios, me siento bendecida, me siento que estoy empezando, iniciando una nueva etapa de mi vida, me siento ahora con este nuevo proyecto como que es mi primera vez. Cada vez que yo entro a Univisión lo veo como una bendición. Yo no soy de las personas que ve esto como que “ay, es fama”, ni nada por el estilo. Este es mi trabajo, y yo vengo para cada cierto tiempo, cobrar y pagar nuestras billes como todos nosotros, y al mismo tiempo cumplir estos sueños que uno tiene por dentro. Para mí es un privilegio, que cuando me ven en la calle, me reconozcan, me pidan una foto, personas que no comparten día a día contigo, para mí eso es un privilegio, una bendición, y se lo agradezco siempre.

– ¿Qué le dices a esas familias que ahora te recibirán en domingo?

Jackie Guerrido: Más le vale a ellos que se levanten temprano, de mí depende de que ellos tengan buenas condiciones del tiempo, así que vamos hacer ese intercambio, yo sé que muchas personas también los domingos se levantan a trabajar temprano, y los que no, van a estar como decimos en Puerto Rico: con su cobija, con su sabana de pies a cabeza, disfrutando con nosotros, y es como una extensión de esta familia de la semana, ahora los domingos. Nosotros los latinos nos levantamos los domingos, queremos estar en casa con los niños descansando, y es como que, tú sabes que se extraña esa programación de Univisión de los domingos, y te lo digo por mi mamá, cuando llegas el domingo se extraña el contenido de la semana, yo me dejo llevar por las cosas que dice, porque mi mamá es la señora que está en la casa. Yo por muchos años también vi Univision, sé perfectamente lo que se siente cuando uno es ama de casa, y que sábado y domingo ya no están las personas que tu compartes a través de una pantalla a diario.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA A JACKIE GUERRIDO EN VIDEO:

