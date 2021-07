Jackie Guerrido nos confirmó que sí tiene COVID-19 positivo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este fin de semana Javier Ceriani aseguró que Jackie Guerrido había dado positivo al COVID-19. Nosotros nos comunicamos con la presentadora y nos confirmó la noticia.

Aunque no nos dio detalles, nos contó que, por lo menos hasta ahora, los síntomas son más fuertes que una gripe, pero que, por el momento no había tenido que recurrir a un hospital o a emergencias.

Como te contamos más temprano, Borja Voces, quien es su compañero de ‘Primer Impacto, confirmó en un video que publicó en sus redes sociales, que también había dado positivo de COVID-19.

“Siguiendo la honestidad y la transparencia que siempre he querido llevar a lo largo de mi carrera, les quiero compartir que la razón por la que estaré ausente esta semana tanto en la ‘Edición Digital’, como en ‘Primer Impacto’, es que, a pesar de tener las dos dosis de la vacuna desde marzo, he dado positivo al COVID-19″, dijo Voces.

Sin embargo, por lo que pudimos saber, no sería el caso de Guerrido quien, a diferencia de su compañero de ‘Primer Impacto’, ella no se habría vacunado, y, varias personas que trabajan dentro del departamento de noticias de Univision, nos aseguraron que habría sido la periodista y actriz boricua quien se habría reportado primero positivo.

“Todo fue un revuelo, la compañía es muy estricta con el protocolo y con los test de COVID. Todos tuvieron que hacerse de 3 a 4 test de forma mandatoria y muchos deberán hacer cuarentena por haber estado en contacto con Jackie, incluso quienes participaron de ‘Premios Juventud'”, nos dijo una persona que trabaja dentro del departamento de noticias.

¿Quiénes son los talentos que estuvieron expuestos a un posible contagio? Todos aquellos que trabajan en el edificio de News Sport: los noticieros, ‘Despierta América’, ‘Primero Impacto’ y ‘El Gordo y la Flaca’.

Aunque hay rumores que ellos dos no habrían sido los únicos en dar positivo, hasta el momento ninguno otro talento o trabajador dentro de Univision han confirmado que están contagiados.

“Quiero aprovechar, desde mi experiencia, para alentarles a que se vacunen, de verdad no me quiero imaginar cómo estaría ahora si no lo hubiera hecho… Por mucho que queramos, la pandemia aún no ha terminado, y tenemos que ser muy conscientes que hasta que no consigamos que el 70% de la población se vacune no vamos a poder comenzar a relajarnos”, dijo Borja Voces en su video.

Consejo que, aparentemente, su compañera no siguió…. De todos modos, Jackie no sería el único talento de Univision aún no vacunado. Sin embargo, por el momento, la compañía no podría obligar a nadie a vacunarse que no quiera hacerlo.

REVIVE AQUÍ LA DECLARACIÓN DE BORJA VOCES: