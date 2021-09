El FC Dallas anuncia despido del entrenador cubano Luchi González

El FC Dallas, de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos, anunció este domingo el despido del entrenador cubano Luchi González y su puesto será ocupado de forma interina por el Director de Operaciones de Fútbol, Marco Ferruzzi.

“Tomamos la difícil decisión de separarnos de Luchi después de mucho pensar y deliberar. Creemos que un cambio de entrenador es lo mejor para el club en este momento para ayudarnos a lograr nuestras metas”, expresó el presidente del FC Dallas, Dan Hunt.

“Quiero agradecer a Luchi por todo lo que ha hecho por esta organización. Le deseamos todo lo mejor”, agregó Hunt.

González, quien asumió como entrenador del FC Dallas el 16 de diciembre de 2018, llevó a Dallas a los playoffs en cada una de sus dos primeras temporadas en 2019 y 2020.

Antes de asumir las responsabilidades de entrenador, González se desempeñó como Director de la Academia FC Dallas y se unió a la organización en 2012 como entrenador de la Academia.

El entrenador asistente, Mikey Varas, también ha sido relevado de sus funciones.

El entrenador asistente Peter Luccin y el de porteros Drew Keeshan permanecerán en el personal de Ferruzzi. El entrenador asistente del FC Dallas y director de Scouting, José de Jesús ‘Chuy’ Vera, también permanecerá en el personal de Ferruzzi.

“Marco Ferruzzi ha estado con la organización desde 2004 y fue miembro del cuerpo técnico durante nuestras temporadas más exitosas, incluida la de 2016 cuando FC Dallas ganó el Supporters’ Shield y Lamar Hunt U.S. Open Cup”, destacó Hunt.

El despido de González se da a menos de 24 horas de haber perdido la pasada noche por 3-2 ante el Dynamo, en el duelo tejano que se disputó en el BBVA Stadium de Houston.

La derrota le costó al FC Dallas seguir en el undécimo puesto de la Conferencia Oeste con 27 puntos, solo por encima del Dynamo que tiene 26 y el Austin FC, la nueva franquicia de la MLS, que ocupa el último lugar de la clasificación con 19 enteros.

