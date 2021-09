Britney Spears reaparece en su cuenta de Instagram

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Britney Spears ha tomado por sorpresa a sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram, al hacer varias publicaciones con algunas imágenes, luego de que anunciara que se tomaría un descanso.

De acuerdo con las fotografías que ha compartido estas habrían sido tomadas durante el fin de semana, donde asegura ha estado en Palm Springs, donde se encontraba celebrando su compromiso con el modelo Sam Asghari, quien se enfrentó a las críticas en redes por haberse comprometido.

“No he podido mantenerme alejada de Instagram por mucho tiempo, así que he vuelto”, ha escrito bajo la primera foto que ha publicado.

En una segunda publicación con algunas horas de diferencia se muestra bailando a un tema de Billie Eilish “Bad Guy”, donde ella misma aclaró que había captado las imágenes en el pasado mes de julio y que se trataba de un video diferente al que había compartido en aquella ocasión. View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears)

Estas aclaraciones de sus publicaciones han encendido las alarmas entre sus fans y ya especulan que tal vez no es la intérprete de “Toxic” quién está detrás de las publicaciones, pues a muchos les ha resultado extraño que su cabellos luce diferente ya que antes se había mostrado con algunas mechas en color rojo y pelo corto.

En una tercer y último post hasta el momento se le ve en un video girando sin parar rápidamente, luciendo un crop top blanco, shorts cortos y escucha emocionada el tema de Lenny Kravitz “Are you gonna go my way?” View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears)

Apenas hace unos días que Spears se mostraba emocionada por su compromiso con Asghari con quien mantiene una relación sentimental desde hace algunos años y ahora que la famosa ha logrado estar bajo la custodia de su padre Jamie Spears, por fin han podido formalizar su romance.