Lucero confesó que Manuel Mijares la llamaba loca con frecuencia mientras estaban casados

El programa “El Retador” sigue dando de qué hablar, pues en cada emisión sale información de suma importancia para los fans de los jurados como Lucero, Manuel Mijares e Itatí Cantoral.

En esta ocasión se le fue la lengua nada más y nada menos que a la “Novia de América”, Lucerito, quien volvió a revelar situaciones íntimas que vivió durante su matrimonio con el cantante de “Soldado del Amor”.

Y es que en esta ocasión, Lucero reveló que su ex pareja y padre de sus hijos, solía llamarla loca con mucha frecuencia, algo que al parecer no le agradó escuchar al intérprete mexicano.

Durante el concurso de canto, la participante Diana logró emocionar tanto a Manuel Mijares, quien a dar su crítica no encontraba las palabras para elogiar la potencia vocal de la retadora y decidió decirle: “Espectacular, o sea, estás loca”.

Tras este comentario Itatí Cantoral se sorprendió mucho, pues aseguró que solo a ella y a Lucero las llama locas. La exesposa de Mijares se apresuró a responder, a manera de broma y reclamó: “A mí me lo decía bastante, por cierto”.

El cantante hizo caso omiso a las bromas de sus compañeras y continuó dando su crítica a la participante que, sin duda, se convirtió en su favorita hasta el momento.

ACLARA RUMORES

Lucero fue captada por la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México, momento que aprovechó para hacer frente a los rumores que dicen que su romance con Michel Kuri llegó a su fin.

Asegurando estar mejor que nunca en el terreno amoroso, la cantante desmintió las especulaciones en su vida sentimental destacando: “No, estoy súper feliz, súper enamorados, felices los novios eternos que decimos, estoy muy contenta con él y él conmigo, seguimos juntos pues desde hace tanto tiempo y sin ningún cambio, sin ninguna diferencia, todo bien”.

Por otra parte, la intérprete mexicana confesó que no tiene miedo de que su nombre sea referido en la serie biográfica de Gloria Trevi. “Siempre que alguien me menciona en algo que tiene que ver conmigo, de ninguna manera me molesta, pero claro, siempre y cuando no se digan cosas que no son ciertas, digo, mientras se diga la verdad”.

Y al escuchar el nombre de Sergio Andrade y la posible relación laboral que pudo existir entre ellos, Lucero comentó: “Yo creo que no tengo nada, así que digas ¡wow, voy a salir media hora!, no creo, pues yo creo que será una mención por ahí pasajera, pero pues no tendría nada de malo”.