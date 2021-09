VIDEO: Internan de nuevo a la abuelita de Thalía tras accidente

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Siguen los momentos de angustia para la familia de Thalía y Laura Zapata, pues su abuelita Doña Eva Mange, volvió a ingresar al hospital de forma inesperada, esta vez después de tener un accidente, en el cual se fracturó las dos piernas y tuvo que ser hospitalizada de emergencia. De acuerdo con Zapata, la señora Eva tuvo dos caídas mientras estaba al cuidado de unos enfermeros que la cuidaban mientras ella atiende los compromisos laborales que tiene, pero pese a que todo parecía que podría quedarse cuidada en casa, tuvo que volver a ingresar al nosocomio, pues fueron caídas más delicadas.

“Ha sido una cosa tremenda lo de mi abuelita. Me la tiraron dos veces; tiene fracturadas las dos piernas, las dos tibias, los dos peronés, un piecito, fisura en una rodilla”, explicó sobre el estado de salud de su familiar en “Ventaneando”. Agregó que sobre el primer incidente no se enteró hasta después y los cuidadores no querían hacerse cargo.

“Vivimos en un país donde la gente no tiene ética, conciencia, moral y valor de decir: ‘Señora se me cayó’, yo me di cuenta hasta la segunda caída”, expresó. Afortunadamente doña Eva está bien y de vuelta en su casa, pero a raíz de lo ocurrido, Laura tuvo que contratar nuevos enfermeros, ya que ella está con las grabaciones de “MasterChef Celebrity” y no puede cuidarla personalmente.

Aun cuando Laura Zapara y Thalía están distanciadas, por los múltiples enfrentamientos que han tenido, Laura reconoció y agradeció que su hermana Thalía es la única que apoya con los gastos económicos de doña Eva Mange: “Thalía está de lejos, ha sido generosa en la cuestión económica, ella paga algunas cosas. No hay dinero que pague el desgaste, el desvelo y estar a la mano siempre. La única que participa es Thalía de manera económica y ha sido generosa con nuestra abuela”, expresó.

Fue en enero de este año cuando Laura Zapata denunció las deplorables condiciones en las que encontró a su abuelita, Eva Mange, en la casa de asistencia donde supuestamente la cuidaban, cuando fue a visitarla, “la situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a responsables”, escribió en ese entonces.

MANDA MENSAJE A ENFERMEROS

En suma, la participante de MasterChef celebrity aseguró que es sumamente injusto y que genera impotencia que haya enfermeros que no se comprometen con el cuidado, específicamente de los adultos mayores, por lo que les envió un mensaje.

“Hago un llamado a los enfermeros, ¡cómo es posible que hacen esta carrera sin tener realmente corazón, conciencia, ética!… ¡Solo van por la lana!, ¡es tremendo!, espero que estas enfermeras que tengo ahora realmente me funcionen”, aseguró en entrevista.

Explicó que la primera pareja de enfermeros no le dijo nada, hasta que hicieron cambios le informaron que su abuela tenía el pie morado e hinchado tras las fracturas provocadas por tres caídas, mismas que ya atienden desde casa.

La actriz manifestó que ha tenido que cambiar constantemente de enfermeros por esta razón, por lo que reprochó a los profesionales de la salud por sus acciones.