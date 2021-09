“Díganme cabeza de rodilla”: Sergio Aguero sorprendió en redes sociales con su nuevo look

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Sergio “Kun” Agüero volvió a sacudir las redes sociales y no precisamente por su desempeño deportivo. El argentino aún está lesionado y no puede jugar con el FC Barcelona. Sin embargo, el ex jugador del Manchester City mostró su cambio de look que no fue muy bien recibido.

🤣 ¿Kun pelado? Agüero se cortó el pelo y se preguntó si le quedaría bien raparse la cabeza y si le molestaría que le griten cosas por no tener pelo.



📷 IG/kunaguero pic.twitter.com/C2TNmuoIvc — SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2021

El delantero sudamericano decidió dar este importante paso en su aspecto físico luego de que sus seguidores respondieran a una encuesta en la que preguntaba si debía cortarse el cabelo. En este sentido, Agüero se rapó por completo mediante un directo a través de sus redes sociales.

Su nueva imagen ocasionó un mar de burlas, entre ellas del propio FC Barcelona, Nicolás Otamendi y el chileno Claudio Bravo. Sin embargo, el argentino tomó de muy buena forma su nuevo aspecto y manifestó no importarle cómo luce.

“Ya está pa’, liquidado me va crecer no pasa nada. Cabeza de rodilla, díganme ahora. Ahora díganme pelado, cualquier cosa me la banco“, expresó mientras le cortaban el cabello. View this post on Instagram A post shared by Sergio Leonel Agüero (@kunaguero)

Por otra parte, a través de las redes sociales comenzaron a burlarse de su gran similitud con Javier Mascherano, ex jugador del FC Barcelona y de la selección albiceleste. Aguero going full Mascherano here https://t.co/J1vkobe1Jw— Craig (@Craig9Steveson) September 23, 2021

