“El Real Madrid no será el PSG porque no entra en el juego de las trampas”: el presidente de LaLiga arremetió contra el París Saint-Germain

Javier Tebas, presidente de LaLiga, comparó las situaciones actuales del Real Madrid y el París Saint-Germain y opinó que los segundos hacen trampas con el control económico.

“El Madrid nunca podrá ser el PSG porque el PSG hace trampas en el control económico. Actualmente tiene un gasto salarial cercano a €600 millones de euros ($700.9 millones de dólares) cuando tiene una liga donde los derechos audiovisuales han caído un 40%”, dijo.

“Es imposible que en el PSG sus patrocinadores sean el 30% más de lo que ingresan de media el United, el Real Madrid, el Barcelona… es absolutamente imposible. El Real Madrid no será el PSG porque no entra en el juego de las trampas y no es un club de estado. Ese es uno de los problemas que tenemos en el fútbol europeo”, añadió.

New era in football starts tonight 😍



Messi – Neymar – Mbappe 🔥



God bless defenders 😉 #PSG pic.twitter.com/HsEJdZY5A1 — AjithSadha (@AjithSadha) September 15, 2021

En ese sentido Tebas, que acudió a la presentación de un acuerdo del organismo que dirige con Burger King, se refirió a la no llegada de Kylian Mbappé al conjunto blanco: “Me fastidió que no llegase Mbappé como me fastidia que no estén Messi o Neymar con nosotros. O Mourinho y Guardiola entrenando. Nos gustaría tener en LaLiga lo mejor“.

“Esperemos que sea para la próxima vez. Creo que este año entre Ansu Fati y Vinicius lo vamos a pasar bien y diremos que los jóvenes están con nosotros“, señaló asimismo a preguntas de los medios de comunicación.

Quién sí ha cambiado de aires es el argentino Lionel Messi: “No le vamos a dar más vueltas. Messi no está aquí. LaLiga tiene que seguir trabajando y el Barcelona tiene que seguir compitiendo para intentar conseguir los objetivos deportivos”.

Además quiso apagar las voces de alarma sobre el conjunto azulgrana: “El Barcelona no es la ruina que se dice. El ratio económico del Barcelona, el 80% de los equipos de Europa lo tienen peor. Saldrá adelante, tiene un ratio de endeduamiento elevado pero tiene muchísimos ingresos para poder salir si estructura bien la deuda“.

El equipo cayó ayer contra el Bayern en la Liga de Campeones y el Sevilla empató contra el RB Leipzig: “Llevamos dos partidos. Queda mucho tiempo y la situación de LaLiga no depende de un resultado o de dos. La Premier estuvo ocho años sin ganar la Champions y fue cuando más creció“.

Barcelona failed to register a single shot on target against Bayern Munich 😬 pic.twitter.com/Anis0d1pNR — B/R Football (@brfootball) September 14, 2021

Por otro lado se mostró optimista de cara al lleno del 100% en los estadios y habló sobre los derechos de televisión: “Entre el 22 de octubre y el 22 de noviembre se recibirán las ofertas de concurso y sabremos quiénes son los adjudicatarios de los diferentes lotes”.

“Poco podemos decir a los operadores. Lo que estamos buscando es que la distribución del fútbol sea mayor que hasta ahora. Estamos intentando que al nuevo concurso acudan compañías que puedan distribuir entre todos para que el fútbol llegue a más población. Y eso seguro afectará en el tema de precios”, agregó.

