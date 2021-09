Eddy Reynoso le soltó la mano a Óscar Valdez luego de su dopaje positivo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El positivo de Óscar Valdez a una sustancia prohibida ha afectado claramente su carrera deportiva. El púgil azteca está siendo muy cuestionado a tal punto de ser excluido de prestigiosos rankings de la disciplina. Caleb Plant acusó al Canelo Team de hacer trampa intencionalmente. Entre ellos, el entrenador Eddy Reynoso era uno de los señalados, pero el azteca se lavó las manos públicamente.

“Me siento decepcionado de que me critiquen. Soy el entrenador, enseño boxeo, enseño la técnica, preparo a los boxeadores para pelear, ese es mi rol. Desafortunadamente hay mucha gente en la prensa que me quieren ver caer y me atacan por algo de lo que no soy responsable”, sentenció Reynoso en una entrevista a ESPN.

👑 Eddy Reynoso's super stable back in training together today…



✅ Andy Ruiz Jr

✅ Oscar Valdez

✅ Ryan Garcia

✅ Canelo Alvarez pic.twitter.com/F2GzcrXGch — Michael Benson (@MichaelBensonn) July 13, 2021

Óscar Valdez dio positivo por fentermina en una prueba antidopaje realizada por el Programa de Boxeo Limpio del CMB. Sin embargo, el escándalo trascendió hasta Eddy Reynoso y el propio Saúl Álvarez por una serie de señalamientos de Caleb Plant. No obstante, el entrenador azteca dejó muy clara su postura sobre el tema de “The King”.

“La analogía es cuando un manejador escoge malas peleas para su peleador y luego culpas al entrenador. Están mezclando los roles. Yo no estudié medicina, no doy ningún consejo de medicina, no doy ningún consejo de nutrición”, sentenció Reynoso.

🇲🇽 24-0 @oscarvaldez56 is back



✅ Recovered from a broken jaw

✅ Now trained by Eddy Reynoso, Canelo Alvarez's coach

✅ Makes next defence of his World Featherweight Title on February 2nd#ValdezTommasone pic.twitter.com/iC3JX6Uz9C — BoxNation (@boxnationtv) January 5, 2019

Finalmente, Eddy Reynoso nombró a Caleb Plant entre sus justificaciones y le dirigió unas palabras para cerrar el caso Valdez del que lo han vinculado, en parte, por las acusaciones del estadounidense.

“He entrenado durante 20 años y hasta ahora he entrenado a 15 campeones del mundo y mi trabajo solo es entrenarlos. Esta gente como Caleb Plant no saben nada de mi carrera, mis logros, todo lo que he hecho con estos boxeadores. Esto es algo en lo que son ignorantes y quieren empañar lo que he trabajado”, sentenció Eddy Reynoso.

