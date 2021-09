Angelina Jolie y The Weeknd repiten restaurante para su segunda cita

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La actriz Angelina Jolie y el cantante The Weeknd todavía no se han animado a dar explicaciones en público sobre la amistad tan especial que les une desde hace meses. El pasado junio, los dos artistas fueron captados en el exclusivo restaurante Giorgio Baldi de Santa Mónica, California, y el sábado 25 la pareja optó por el mismo establecimiento para disfrutar, según varios testigos, de una cena romántica a todas luces que terminó con ambos subiéndose al mismo coche para regresar a casa.

Según el diario Daily Mail, los supuestos enamorados estuvieron varias horas en el local y recurrieron a unos cubrebocas completamente negros para tratar de pasar desapercibidos en su entrada y en su salida del establecimiento. Sin embargo -y sobre todo porque ese “protocolo” fue una réplica exacta del que siguieron hace tres meses-, su cita del sábado por la noche se convirtió automáticamente en la comidilla de otras reuniones de amigos y parejas que tenían lugar en la zona en esos momentos.

El encuentro furtivo de Angelina y Abel Tesfaye -nombre real del cantautor- parece desmentir los rumores que apuntaban a una posible reconciliación entre la actriz y el primero de sus ex esposos, Jonny Lee Miller, con quien estuvo casada entre 1996 y 1999. Poco antes, la propia Angelina no dudaba en bromear públicamente sobre los pormenores de su vida en la soltería, explicando entre otras cosas que sus experiencias en el terreno amoroso la habían llevado a ser muy exigente con sus pretendientes. “Llevo mucho tiempo soltera, así que me temo que tengo una lista demasiado larga de cosas que no aceptaría”, aseguraba en su conversación reciente con el diario británico The Guardian.

