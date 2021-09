El director Cary Fukunaga acusa al “James Bond” que interpretó Sean Connery de ser “básicamente un violador”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El director de la película “No time to die”, Cary Fukunaga, era muy consciente cuando se puso al frente de la nueva cinta de James Bond de las críticas que se han dedicado en los últimos años a la saga cinematográfica por la falta de diversidad o representación en el elenco principal. Sin embargo, también considera que se ha recorrido un largo camino desde sus inicios, sobre todo en lo relativo a la actitud del protagonista ante las mujeres, que en el pasado distaba mucho de ser respetuosa, por decirlo delicadamente.

“¿No era en “Thunderball” o en “Goldfinger” donde Sean Connery básicamente… bueno, él viola a una mujer? Ella estaba repitiendo no, no , no, y él le decía que sí. Eso no se toleraría hoy en día”, señaló Fukunaga en declaraciones al portal The Hollywood Reporter.

El cineasta puede estar refiriéndose a dos secuencias muy controvertidas que el actor escocés rodó en la década de los 60. En una de ellas, su personaje coaccionaba a la enfermera Patricia Fearing (Molly Peters) para que mantuviera relaciones sexuales con él después de que ella lo rechazara, amenazándola con decirle a sus jefes que había estado a punto de dejarlo morir. En otra, inmovilizaba a Pussy Galore (Honor Blackman) contra el suelo mientras la besaba hasta que ella dejaba de resistirse.

Aunque el agente 007 cambió considerablemente cuando Daniel Craig tomó el relevo de Pierce Brosnan, los productores quisieron asegurarse de ir un paso más allá de cara a la última entrega de la saga contratando a Phoebe Waller-Bridge, la creadora de la serie “Fleabag”, para que ayudara a crear una nueva generación de chicas Bond mucho más independientes.

“No puedes convertir a Bond en una persona completamente diferente de la noche a la mañana, pero sí que puedes cambiar el mundo que lo rodea y la forma en que se ve obligado a interactuar con él. Se trata de la historia de un hombre blanco que es espía, pero tienes que estar dispuesto a arremangarte y hacer el trabajo necesario para garantizar que los personajes femeninos sean algo más que meros floreros”, añadió.

También te puede interesar:

Daniel Craig no considera buena idea que James Bond se convierta en una mujer

Jennifer Lopez lució espectacular durante su presentación en el festival Global Citizen 2021

Cassandra Peterson, la icónica Elvira, mantiene una relación con una mujer desde hace 19 años