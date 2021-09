Alejandro Nones revela detalles de su personaje en ‘Malverde’: “Tiene la esencia parecida a la mía”

Exclusiva

Luego del éxito de ‘Quién Mató a Sara’, la vida de Alejandro Nones cambió por completo, y este martes debuta en una de las tele-series más ambiciosa de Telemundo, ‘Malverde: El Santo Patrón’, protagonizada por Pedro Fernández.

Antes del estreno hablamos con el actor venezolano, entre otras cosas, de su personaje, Nazario Aguilar, quien padece de hemofilia y el tratamiento con yerbas y su amistad con Jesús Malverde (Pedro Fernández) son su mejor cura. “Tiene la esencia parecida a la mía”, nos confiesa.

Alejandro Nones es ‘Nazario’ en ‘Malverde’. Foto: Telemundo

-Te enfrentas a otro gran personaje en ‘Malverde’, sobre todo complejo…

Alejandro Nones: Sí, definitivamente. Nunca había hecho nada de época, nunca había trabajado con este mundo ficticio de vestuario, animales, carruajes… Es impresionante cómo se llego a crear la atmósfera de 1,910, pero al mismo tiempo creo que eso también ayuda. La gente cuando se disfraza, cambia la actitud, si estás disfrazado con todos los juguetes, el revolver, el caballo, el borracho de la esquina, el niño jugando canicas en la calle… Todo eso hace que la ficción sea más fácil, más fluido, más sencillo. Siempre con el compromiso de contar una historia con verdad, y encontrarme con un personaje que, por primera vez, siento que en esencia tiene muchas cosas parecidas a mí, cosa que nunca me pasaba o yo intentaba alejarme de eso, y de repente, me encuentro con este personaje, con puros adjetivos calificativos positivos… Entrañable, bondadoso, honesto, fiel, un dador de amor para los demás, y eso es bien.

– Nazario, como bien dices, es un alma noble, pero además tiene todo para no serlo porque lucha con una enfermedad, ¿cuál es el mensaje que tiene tú personaje?

Alejandro Nones: Esa es de esas preguntas que creo que yo no soy el que tiene que responder, porque no me gusta tener una expectativa de qué es lo que quiero dejar con mi personaje. Yo creo que esas cosas tienen que suceder solas, intento contar siempre mi personaje con verdad, sin querer dar lecciones, para que realmente sea la historia y la verdad de esa historia, la que, a lo mejor, conecte y pueda concientizar o no lo que sea que vaya a lograr.

– La vida de un artista es una montaña rusa, ustedes luchan por lograr ese personaje, esa oportunidad, ¿cómo te sientes como actor, y cómo ser humano cuando lo consigues?

Alejandro: Sumamente feliz, sumamente agradecido, abrumado, comprometidísimo con el agradecimiento y con todos los que aportaron para que yo estuviera en donde estoy en este momento, desde productores, manager; los de antes, los de ahora, compañeros… Yo no olvido, nunca olvido, para mí es muy importante la gente que se ha cruzado en mi camino, y eso hoy más que nunca lo tengo a flor de piel, y sobre todo el compromiso con la verdad de la historia. Siento que estoy en un momento en donde hay que apretar más que nunca, hay que esforzarse más que nunca, hay que ser comprometidos, fiel a los personajes de la historia, porque como bien dices en esta montaña rusa, a lo mejor estoy en un punto bastante alto, pero va a venir para abajo también y eso lo asumo, lo entiendo. Lo importante no es apegarme al ego, ni a sacar el pecho como el momento que estoy viviendo, sino cómo capitalizo este momento para poder formar parte del lugar donde quiero estar, en la búsqueda de tener acceso a mejores personajes, a mejores historias, a hacer lo que amo de la vida con entrega, y que eso me permita seguir creciendo. Eso es lo que tiene que ser importante, entonces yo vivo el momento sin poder dividir mucho la parte humana con la laboral, porque siento que está muy de la mano en este momento, porque mi vida en este momento está entregada a esto, porque no creo que nadie más que gente muy cercana pueda entender el nivel de esfuerzo, de entrega, de energía que le estoy entregando a mi carrera.

-Te vemos viajando mucho, en Festivales, ¿qué te encontraste en el mundo cuando ya la gente sabe quién es Alejandro Nones?

Alejandro Nones: No tengo palabras, cuando yo termino de grabar ‘Malverde’, y llego a Cannes, invitado por Choprad, una marca muy importante, el patrocinador más importante de Cannes, me encuentro con que un proyecto que hice hace que la gente sepa mi nombre en todo el mundo. Yo había percibido el éxito de ´Quién mató a Sara´ a través de un Twitter, del Instagram, de repente, el poder percibir ese éxito de una manera directa, en lenguajes diferentes, en culturas diferentes… Lo que yo viví en Cannes fue algo maravilloso, y lo que me sigue regalando la vida. Viaje a Paris, y era una locura, nunca había vivido yo algo así, gente en todas partes del mundo, realmente ha sido muy abrumador, muy especial, muy bonito, y no solo desde el ego, sino desde el poder decir: “ha valido la pena”, de encontrarte, de encontrarme con que finalmente está sucediendo, y eso me emociona muchísimo.

También el ver que no para, que no ha parado, que viaje a Turquía, y una locura. Todo lo que me ha pasado en España, vine hacer promoción aquí y yo no lo podía creer. Le siguió México, Miami, para salir corriendo y volar a Madrid, para entregar un premio en los Premios Platinos, y de ahí a México a grabar una serie, luego empezar con la tercera de ´Quién mató a Sara´; en diciembre otro proyecto que me ilusiona muchísimo que es la segunda parte de un proyecto que ya hice, y luego en abril empiezo otro… Nunca había estado en esta posición en mi vida, nunca, nunca había sabido que iba a pasar el próximo año laborar, entonces todo esto lo vivo emocionado, agradecido.

-Si tú te imaginas en el avión, mirando tu agenda de hoy que tienes todos estos compromisos, casi que sin respirar ¿Qué le dices al Ale pequeño que desde su Venezuela natal soñaba con algo parecido?

Alejandro Nones: (se emociona) Mis sueños siempre fueron muy grandes, mis expectativas siempre fueron muy grandes, y mi visión con respecto a eso siempre fueron muy grandes… Creo que le diría que se relaje un poco, creo que es lo que le diría también al de hoy, que se relaje un poco, que las cosas pasan porque cuando uno se entrega y las hace de corazón van a pasar, y sino pasan es porque uno mismo no lo permitió… Le diría que todo va a estar bien.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA A ALEJANDRO NONES EN VIDEO:

