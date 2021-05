Alejandro Nones le agradece a ‘Quién Mató a Sara’ la magia del éxito

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Hace unos meses, cuando se estrenó la primera temporada de ‘Quién Mató a Sara’, su co-protagonista, Alejandro Nones, nos dijo que estar en Netflix es un parte aguas de cualquier actor.

Hoy, a días de estrenarse la segunda temporada, este próximo lunes 17 de mayor, luego de haber alcanzado el primero lugar en el mundo de la serie más visa, el actor venezolano, en entrevista exclusiva, nos dice que le agradece a ‘Quién Mató a Sara’ la magia del éxito.

-¿Te imaginaste que iba a tener este éxito la serie, y esta repercusión tu personaje?

Alejandro Nones: Yo sabía que estaba haciendo algo importante para mi carrera, algo importante para mí en lo personal, entendía que era un personaje maravilloso y un trabajo maravilloso, pero nunca a los niveles de éxito mundial que ha tenido. Cuando tu haces un personaje quieres que al proyecto le vaya increíble, que la mayor cantidad de gente la pueda ver en el mundo, y de repente que tenga este éxito mundial en países donde no hable el mismo idioma, romper fronteras se siente muy bonito.

-¿Qué se dicen entre ustedes, los actores, frente a este fenómeno?

Alejandro Nones: Estamos muy contentos, muy en shock.. Nos reunimos para celebrar que éramos los primeros en el mundo, y ese era un derroche de adrenalina, estábamos como niños chiquitos, la verdad que qué emoción, fue muy bonito porque es un sentimiento muy honesto.

-Hoy Netflix es como el nuevo Hollywood que te abre una puerta al mundo, ¿qué es para ti estar en Netflix?

Alejandro Nones: Muchas cosas, creo que todavía no lo puedo dimensionar, pero tengo una idea… Estar en Netflix es estar en 190 y tantos países en un segundo y eso no tiene precio, es algo invaluable, y la posibilidad que el mundo entero vea un producto tuyo. Me lo decía un amigo hace unos días, Netflix es el ‘cambia carrera’, te puede poner en otro lugar… No se si eso es así, porque todavía es muy pronto, pero sí puede ser una plataforma para el mundo.

-Rodolfo, tu personaje en la serie, ha tenido una evolución dentro de la primera temporada sorprendente, ¿qué nos puedes adelantar del que veremos en esta segunda temporada?

Alejandro Nones: Rodolfo va a ser un poco más dueño de su pensamiento, de su voz, de sus puntos de vista, va a intentar ser el dueño de su vida, vamos a ver si lo logra.

-¿Qué nos va a sorprender de esta segunda temporada?

Alejandro Nones: Yo creo que todo nos va a sorprender… Yo vi ya los primeros 3 capítulos, todos van a estar cada vez con la boca más abierta, vamos a descubrir muchas cosas.

-¿Qué significa Rodolfo en tu carrera, no solamente en tu carrera profesional, sino en tu vida,?

Alejandro Nones: Para Alejandro Nones es muy difícil dividir la vida personal de la laboral, lo hago muy bien en lo íntimo pero no también en lo que representa en mi vida, porque mi carrera es muy importante. Yo creo que Rodolfo es un paso más, un escalón más hacia una cierta estabilidad en una carrera que no es estable, ese camino de crecimiento tanto como actor, como ser humano para estar más cercano a mejores historias y mejores personajes… Espero que Rodolfo me siga trayendo cosas como hasta ahora lo ha hecho, y muy agradecido con el Chascas que lo escribió.

MIRA EN VIDEO LA ENTREVISTA COMPLETA CON ALEJANDRO NONES: